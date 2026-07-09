Diaz : « Le monde entier a les yeux rivés sur le Maroc… Et nous voulons entrer dans l'histoire face à la France »

Le Marocain Ibrahim Díaz, star du Real Madrid, a affirmé que la sélection de son pays vise à marquer l’histoire lors de son affrontement avec la France ce jeudi soir au stade Gillette, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas aspirent à rejoindre le dernier carré d’une Coupe du monde pour la deuxième édition consécutive, après leur exploit historique de 2022, qui les avait consacrés comme la première nation arabe et africaine à atteindre ce niveau.

Les Marocains ont validé leur billet pour les quarts de finale en battant le Canada 3-0 en huitièmes, après avoir éliminé les Pays-Bas aux tirs au but au tour précédent.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, l’attaquant a affirmé : « Je pense que nous avons montré notre état d’esprit lors du dernier match, ainsi que ce dont nous sommes capables. C’est notre mentalité, et nous voulons continuer sur cette lancée ; nous avons un match extrêmement important. Tout le monde veut participer à ces rencontres. »

Interrogé sur ses coéquipiers du Real Madrid, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, il a ajouté, selon le journal « Marca » : « Ce sont des coéquipiers au Real Madrid, ce sont de superbes joueurs et de superbes personnes. Nous voulons tous gagner, c’est ce qui compte le plus. »

Il a ajouté : « Nous avons échangé et nous nous sommes souhaité bonne chance, mais comme je l’ai déjà dit, l’essentiel, c’est le match de demain, et il est clair que nous voulons tous gagner. Demain, nous serons adversaires. »

Interrogé sur ses quatre passes décisives au Mondial, il a confié : « Je suis très heureux d’apporter mon aide à l’équipe, car c’est toujours important de contribuer… Mais le collectif passe en priorité. J’assume pleinement cette responsabilité, je suis prêt et j’ai une grande confiance en nous pour le match de demain. Je sais que nous allons réaliser une belle performance. »

Il conclut : « Nous avons de l’expérience, nous avons déjà joué de grands matchs… J’ai confiance en mes coéquipiers : nous avons tout pour montrer que nous pouvons gagner. »

Interrogé sur son coéquipier en sélection, Achraf Hakimi, il a affirmé : « Je ne peux dire que du bien d’Achraf. C’est notre capitaine, un vrai plaisir de jouer à ses côtés. Je suis très heureux d’avoir intégré ce groupe et c’est un immense honneur d’évoluer avec un joueur de sa trempe. »

Il a conclu : « Je suis très heureux d’apporter ma pierre à l’édifice et de figurer dans le onze de départ. Mes coéquipiers me facilitent grandement la tâche. Nous allons défier l’un des favoris, car nous sommes capables de rivaliser et nous faisons partie de ces favoris. J’ai pleinement confiance en l’équipe, je suis sûr que les choses se passeront ainsi. »

Interrogé sur son ambition de terminer meilleur passeur de la compétition, la star du Real Madrid a coupé court : « L’essentiel, c’est l’équipe. Peu m’importe que ce soit moi ou un autre qui serve ou marque… Tout ce qui compte, c’est la victoire. Si je peux apporter ma pierre, tant mieux. Mais l’important, c’est de gagner. »

Il a ajouté : « À tous les enfants qui croient en leur capacité à devenir footballeurs… J’ai été dans la même situation. Pour moi, c’est un rêve d’être ici et de jouer la Coupe du monde. Ne cessez pas d’y croire, car les rêves deviennent réalité. Et peut-être qu’un jour, vous serez ici vous aussi. »

Il a conclu : « C’est vraiment positif que le monde entier porte un tel intérêt au Maroc. Il n’y a pas que nous, le niveau des équipes de jeunes est également impressionnant. Ceux qui se frayent un chemin à travers ces équipes entreront un jour dans l’histoire. C’est formidable, et nous voulons continuer à écrire l’histoire. »



