Diaz en tête : Arbeloa passe sa colère sur le trio du Real… et la sanction est immédiate

L'entraîneur espagnol Álvaro Arbeloa a pris une décision radicale au sein du Real Madrid avant le match très attendu contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, après avoir manifesté son mécontentement face à la performance de certains de ses joueurs lors du dernier match de Liga contre le Real Majorque, que les Merengues ont perdu (1-2).

Selon la presse espagnole, Arbeloa aurait décidé d'écarter trois joueurs de l'équipe titulaire et de les reléguer sur le banc pour le match de mardi, estimant qu'ils n'avaient pas été à la hauteur lors de la dernière rencontre.

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L'entraîneur du Real Madrid compte s'appuyer sur une formation comprenant Lunin, Trent, Hojlund, Rüdiger, Carreras, Tchouameni, Güler, Valverde, Thiago, Vinícius et Mbappé, tandis que le trio Eduardo Camavinga, Manuel Ángel et Brahim Díaz restera sur le banc. Cette décision a été qualifiée au sein du club de sanction technique directe visant à envoyer un message clair aux joueurs concernant l'engagement et la discipline.

Arbeloa est conscient que le match au Santiago Bernabéu sera un véritable test de la capacité de l'équipe à rivaliser au niveau européen, surtout après la baisse de régime observée ces dernières semaines.

L'entraîneur espagnol cherche à rétablir la discipline tactique et à construire une équipe plus soudée dans les phases décisives de la saison, malgré le manque de temps et les nombreux défis à relever.

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Dans les vestiaires, les joueurs sont conscients de l'ampleur de la responsabilité, puisque des sources proches du club indiquent que l'autocritique est très présente et que tout le monde sait que la poursuite de ces performances irrégulières rendra les chances de remporter les grands titres quasi impossibles.

Si le Real Madrid ne parvient pas à remporter l'un des deux grands titres, la Liga ou la Ligue des champions, la direction du club se prépare à prendre des décisions radicales, notamment le départ de certaines figures de proue et le recrutement de nouvelles stars, dans le cadre d'un plan de reconstruction de l'équipe.

Arbeloa, quant à lui, sait que son avenir dépend des résultats des prochaines semaines et que seule la conquête de titres lui permettra de consolider sa place à la tête du staff technique de l'équipe première, alors qu'il cherche à s'imposer comme un entraîneur d'élite sur le continent européen.