Diallo, Ferri et les réactions après PSG - Montpellier (2-0)

Paris n’a pas manqué à sa tâche lors de la réception de Montpellier ce samedi. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Et de huit ! Le PSG a aligné samedi soir une huitième victoire d’affilée en sortant victorieux de son duel contre Montpellier. Trois points conquis logiquement par les Franciliens, même s’ils ont dû attendre la fin de partie pour se mettre véritablement à l’abri. Après la rencontre, Pochettino et ses joueurs ont exprimé leur satisfaction. Malgré la défaite, les Héraultais étaient, eux aussi, relativement contents. Et on les comprends vu qu'ils n’ont pas démérité face à l’ogre du championnat.

Abdou Diallo (défenseur du PSG sur Canal+) : « On n'a pas été convaincants au niveau du contenu, mais on avance. On commence à être plus solides. Ca va arriver. On sent l'envie de bien faire ensemble. Et c'est un très bon point. On commence à écraser le championnat ? Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut être exigeant, et placer la barre haut (...) Il y a de grands joueurs chez nous et on prend du plaisir car c’est à l’intérieur d’un cadre et d’un bloc ».

Jordan Ferri (milieu de terrain de Montpellier sur Canal+) : « En 1e période, on a réussi à contourner leur bloc. Il nous a manqué de profondeur et de justesse. Et en seconde période, on a baissé un peu mais on s'est créé tout de même des opportunités. On monte en puissance quand même. Il faut continuer comme ça. On a été équilibrés. C'est ce qu'on fait depuis 3, 4 matches. On arrive à bien se projeter et c'est des choses qu'il faut continuer à travailler. »

Olivier Dall’Oglio (entraineur de Montpellier) : « Il faut garder positif. On a manqué d'agressivité en début de match. Peut-être on a été impressionnés par l'armada et le public. Par la suite, ça a été mieux. On n'a pu conserver le ballon, on s'est rapproché du but. Mais on n'a pas eu assez de piquant et on n'a pas été dangereux. On a besoin de plus de puissance, de précision et de force devant. L'échec doit nous faire avancer. On avait l'espoir de pouvoir les inquiéter, mais c'était costaud en face. Mais on n'a pas démérité. »

