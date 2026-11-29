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Les mauvaises nouvelles s’enchaînent au Bayern Munich. Konrad Laimer ne devrait pas non plus rejouer cette année.

Comme l’a annoncé dimanche le club le plus titré d’Allemagne, Laimer a subi une « luxation d’un tendon de la cheville droite » lors du match nul et vierge contre Hambourg et doit même être opéré. Selon tz/Münchner Merkur, son absence durera au moins trois mois.

Laimer était entré en jeu à Hambourg à la 52e minute à la place d’un Lennart Karl peu en vue, mais avait dû ressortir à la 87e minute, souffrant de vives douleurs au pied après avoir reçu un coup.

Dès la fin du match, l’entraîneur Vincent Kompany avait eu un mauvais pressentiment. « Ça ne se présente pas bien », avait déclaré le Belge au sujet de l’état de Laimer.

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Après les ruptures des ligaments de la syndesmose d’Ismael Saibari et de Harry Kane, la déchirure musculaire de Jamal Musiala et la blessure au tendon de Manuel Neuer, l’absence prolongée de Laimer est une nouvelle particulièrement amère pour le club le plus titré d’Allemagne, dans un automne à oublier.

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Outre ces quatre joueurs, Alphonso Davies (déchirure musculaire), Michael Olise (contusion) et Serge Gnabry (blessure musculaire) sont également absents actuellement. Tous trois pourraient toutefois réintégrer le groupe pour le prochain match de Coupe d’Allemagne contre le Hertha Berlin. Gnabry et Davies, au moins, ont repris l’entraînement collectif la semaine dernière.

En raison des nombreuses blessures, le club le plus titré d’Allemagne traverse depuis peu une petite crise sportive. Le 0-0 à Hambourg constituait déjà son troisième match consécutif sans victoire. En milieu de semaine, il avait subi contre Lille sa première défaite de la saison en Ligue des champions (1-2). Quelques jours plus tôt, le Bayern n’avait fait que match nul 1-1 à domicile contre le FC Cologne. Il avait ainsi perdu non seulement la tête du classement au profit du Borussia Dortmund, mais aussi son attaquant vedette Kane, gravement blessé et indisponible pour au moins trois mois.

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Le débat autour de Musiala préoccupe aussi le Bayern Munich

Pour ne rien arranger, un débat latent autour du dysfonctionnement neurologique de Musiala s’est également envenimé ce soir-là. Sur Sky, Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance, a exprimé très clairement de sérieux doutes sur la capacité de Musiala à retrouver un jour son niveau d’antan. Il a non seulement évoqué la possibilité d’une modification de son contrat, mais l’a quasiment réclamée dans ce cas de figure.

Musiala avait prolongé son contrat à long terme avec le Bayern Munich en février 2025. Avec un nouveau salaire de base annoncé à 25 millions d’euros, il était devenu le joueur le mieux payé du club munichois. Depuis, les blessures et les problèmes de santé se succèdent toutefois pour lui.

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Une grave fracture du péroné accompagnée d’une luxation de la cheville, survenue lors de la Coupe du monde des clubs à l’été 2025, a marqué le début d’une longue série de souffrances qui se poursuit encore aujourd’hui.