Le nom de l'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool, n'a pas reçu l'accueil attendu de la part des supporters d'Al-Ittihad, après que le joueur a été associé à un possible transfert vers « le Doyen » lors du mercato estival actuel, à la suite de son départ officiel du club anglais.

Ces derniers jours, plusieurs rapports ont évoqué la possibilité d'un transfert de Salah vers Al-Ittihad ou d'une nouvelle expérience en dehors de l'Europe, mais la réaction des supporters du « Doyen » a été différente, une grande partie d'entre eux ayant rejeté l'idée de recruter le capitaine de la sélection égyptienne.

Diaby l'emporte dans les calculs des supporters

Sur la plateforme « X », un grand nombre de supporters d'Al-Ittihad ont estimé que Moussa Diaby représente le meilleur choix pour l'équipe à l'heure actuelle, affirmant que l'ailier français a encore de longues années au plus haut niveau devant lui, et qu'il correspond davantage au style de jeu de l'équipe.

Les supporters ont considéré que remplacer Diaby par Mohamed Salah n'apporterait pas le bénéfice escompté, d'autant que l'équipe a besoin de conserver ses éléments les plus jeunes, capables d'apporter une plus-value pour plusieurs saisons à venir.

Le facteur de l'âge fortement présent

Le refus ne s'est pas limité à la comparaison avec Diaby, mais s'est étendu à la question de l'âge de Salah, de nombreux supporters estimant que la star égyptienne a atteint un stade avancé de sa carrière, et qu'investir sur lui ne serait pas rentable comparé au recrutement de joueurs plus jeunes et plus à même de rendre service à l'avenir.

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En revanche, une partie des supporters apprécie encore la grande valeur technique de Salah, mais estime que les priorités d'Al-Ittihad sont actuellement différentes, et que l'équipe a besoin de renforts à d'autres postes ou de recruter des éléments qui correspondent au projet du club sur le long terme.

Malgré la polémique, aucun indice officiel n'est venu confirmer l'existence de négociations entre Al-Ittihad et Mohamed Salah, laissant tous les propos au stade des spéculations, tandis que la position des supporters semble avoir tranché tôt en rejetant l'opération, préférant le maintien de Moussa Diaby à tout changement à ce poste.