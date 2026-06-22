Le Bayern Munich traverse une période d’incertitude concernant l’avenir de sa star française Michael Oliessi. Le joueur a récemment rejeté une proposition informelle de prolongation de son contrat, qui court pourtant jusqu’en 2029, et supprimé toute trace du maillot bavarois de ses réseaux sociaux. Une attitude qui alimente les spéculations, alors que le Real Madrid, malgré ses dénégations officielles, observe la situation en toile de fond.

Selon le magazine allemand « Kicker », qui cite des sources internes au club, le Bayern peine à cerner Oulissi, jugé « difficile à appréhender et extrêmement insaisissable ». après avoir déjà rejeté, en début d’année, une première approche pour prolonger son engagement, sans pour autant clarifier ses intentions. Ce flou instaure un climat d’incertitude dans les couloirs de l’Allianz Arena.

Conscient de son talent, le club bavarois cherche malgré tout à prolonger son contrat au plus vite, et à lui offrir une rémunération à la hauteur de son statut, d’autant plus après l’extension du bail de Jamal Musiala, rémunéré environ 25 millions d’euros par an. Mais le mystère qui entoure Oulissi en dehors des terrains complique les discussions.

De son côté, le Real Madrid a publié un communiqué officiel en fin de semaine dernière pour démentir tout contact direct ou indirect avec le joueur ou son entourage, tout en soulignant « l’excellente relation institutionnelle » qui le lie au Bayern et en regrettant la « diffusion de spéculations sans fondement ».

Toutefois, selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, ce démenti viserait avant tout à protéger le club merengue d’une éventuelle action judiciaire du Bayern, Florentino Pérez ayant, d’après ses sources, « craqué pour Oulissi » et fait de sa venue la promesse phare de sa dernière campagne électorale.

Selon le journal allemand Bild, le Bayern aurait toutefois prévenu qu’il ne comptait pas céder le joueur, même contre un chèque de 200 millions d’euros, mais qu’il envisagerait un départ si une proposition supérieure à 220 millions d’euros était déposée, afin de dépasser le record des 222 millions déboursés par le Paris Saint-Germain pour Neymar Jr. en 2017.

Arrivé il y a deux ans en provenance de Crystal Palace, Oulissi a encore brillé lors de France-Sénégal (3-1) en Coupe du monde, servant une passe décisive à Kylian Mbappé ; un duo que nombre d’observateurs rêvent de voir éclore aussi en club, sous le maillot du Real notamment.

Selon la chaîne allemande « Sky », l’entourage du joueur a publié un communiqué similaire à celui du Bayern, démentant tout contact avec le Real. Néanmoins, son attitude énigmatique et la suppression des photos du club bavarois de ses réseaux personnels alimentent encore les spéculations. Le Bayern est donc confronté à un défi de taille, qui exigera « des nerfs d’acier et une puissance financière » pour conserver le meilleur joueur français du moment.