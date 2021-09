L’attaquant argentin, Angel Di Maria, estime qu’il doit beaucoup à son club francilien pour avoir donné un nouvel élan à sa carrière.

Angel Di Maria évolue au PSG depuis 2017. Et c’est un choix qu’il ne regrette pas. Au contraire, il se félicite chaque jour d’avoir pris la direction de la capitale française alors qu’il était au plus mal du côté de Manchester.

Dans une interview accordée à un média argentin, El Fideo a raconté les moments difficiles qu’il traversait en Angleterre. Après MU, il a eu la possibilité de rejoindre le rival de City mais il s’y était opposé sa car sa famille n’était pas heureuse dans ce pays. « Le PSG est apparu et, Dieu merci, ils m’ont sauvé. J’ai pu partir. Et j’ai fait le bon choix car je suis heureux à Paris », a-t-il déclaré.

Di Maria a eu la possibilité il y a un an et demi de quitter Paris. Un retour en Argentine avait été envisagé. Cela ne s’est pas fait et il pense que c’est une bonne chose si ce come-back au bercail a été reporté. « J’avais prévu de revenir. Mais il y a eu le Covid et ça a bloqué les choses ; et aussi le fait de revenir sans public, a-t-il révélé. Mon contrat avec le club se terminait. Je n’avais rien discuté avec eux. On ne discutait pas. Et juste avant le Covid, ils ont entamé les discussions pour la prolongation, afin de continuer une année de plus avec une autre en option. J’ai décidé de rester car je sens que je suis dans un grand moment. Et je ne me suis pas trompé. Je suis resté et Leo (Messi) est venu. Donc les choses se sont plutôt bien passées pour moi ».

Di Maria comblé par l’arrivée de Messi

Même s’il jouait déjà avec lui en sélection, Di Maria est très content de pouvoir se produire dans le même que le sextuple Ballon d’Or. Il considère que c’est une chance inouïe. « Pour moi, c’est un honneur et une fierté ce qui s’est passé dans ma carrière, la quantité (de stars) avec lesquelles j’ai joué. Et comme je l’ai toujours dit, il me manquait la cerise sur le gâteau en club. J’ai eu plusieurs opportunités de pouvoir aller au Barça à un moment. Et ça me rend heureux de pouvoir l’avoir tous les jours et voir ce qu’il fait tous les jours et pas seulement 10 jours quand je vais en sélection », a-t-il confié.

Messi n’est pas la seule star avec qui Di Maria partage le vestiaire aujourd’hui. Il évolue aussi avec un Neymar, un footballeur et un homme qu’il apprécie beaucoup. « Neymar est ce qui se voit depuis l’extérieur : la joie. Il est festif toute la journée. C’est le Brésilien typique, avec un grand cœur parce que c’est un phénomène, une personne exceptionnelle. Quand je l’ai rencontré, qu’il est venu ici, j’ai compris pourquoi Leo l’aime autant et pourquoi il a une si belle relation avec Ney, parce que c’est un garçon impossible à détester. Il profite de chaque match, chaque moment. Si on gagne, on gagne et si on perd, on perd. Il sera mal un, deux jours puis ça lui passe. Si je l’embête un peu avec la Copa ? On n'arrête pas de le chambrer avec Leo Paredes. Chaque fois qu’il se passe un truc, on dit "Nous, en premier et en second, etc.. ". (il imite alors Neymar) "Toujours les mêmes blagues les Argentins" . On le rend fou avec ça parce que ça ne le gêne pas et qu'il adore ça », a conclu El Fideo.