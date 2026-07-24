Di María met fin au débat : voici le moment où Messi prendra sa retraite

Ángel Di María, la légende de la sélection argentine, a mis fin au débat sur une éventuelle retraite de Lionel Messi, capitaine de l'Albiceleste actuellement, après que plusieurs rapports ont affirmé que le match contre l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026 était le dernier pour l'ancien magicien de Barcelone.

Messi avait pris part à la défaite de l'Argentine face à l'Espagne, sur le score d'un but à zéro, lors de la finale du Mondial américain, échouant ainsi à conserver le titre, après l'avoir remporté lors de l'édition 2022 au Qatar.

Di María a déclaré dans des propos tenus sur le réseau « TNT Sports» : « Oui, Leo doit continuer aussi longtemps qu'il le souhaite. Je pense qu'il peut continuer pendant encore de nombreuses années. »





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Il a ajouté : « À 39 ans, il a prouvé qu'il était toujours l'un des meilleurs, et même l'un des meilleurs de l'histoire du football. Je ne pense pas qu'il y ait une limite à ce qu'il peut offrir. »

Au sujet de l'avenir de Scaloni, l'entraîneur de l'Argentine, il a affirmé : « Il est le chef de cette Scaloneta et de cette sélection (l'ère actuelle), et j'espère qu'il continuera. Je pense qu'il construit une génération formidable de jeunes joueurs, et c'est une chose qui va dans l'intérêt de la sélection. »

Di María a conclu ses propos en déclarant : « La décision lui appartient bien sûr, car il sait ce qu'il veut, mais en tant qu'Argentin, j'espère qu'il poursuivra sa mission avec la sélection. »