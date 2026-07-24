Di Maria : la Coupe du monde de l'Argentine s'est terminée face à l'Angleterre, et voici ce que je souhaite de la part de Messi

À la suite de la défaite de Rosario Central face à Belgrano sur le score de 2-1 lors de l'ouverture du tournoi de clôture, la star argentine Ángel Di María a évoqué l'avenir de la sélection de « l'Albiceleste », après sa place de finaliste à la Coupe du monde 2026.

Di María a affirmé, dans des déclarations rapportées par le journal argentin « tyc sports », son souhait de voir l'entraîneur Lionel Scaloni et la star Lionel Messi poursuivre l'aventure avec la sélection, indiquant que la Coupe du monde s'est achevée pour lui au moment de la victoire face à l'Angleterre 2-1 en demi-finale.

Di María a déclaré : « La victoire contre l'Angleterre a été une immense joie pour toute l'Argentine, cela était évident et m'a rendu très heureux. Je suis reconnaissant à jamais envers tout le monde au sein de la délégation argentine. »

À propos de son parcours dans le tournoi, il a ajouté : « J'ai souffert lors de chaque match, mais les joueurs ont trouvé la force en eux, ce qui les a menés vers les victoires. Parfois tu gagnes les finales et parfois la chance ne te sourit pas, mais ils ont porté haut le nom de la sélection. »

Il a poursuivi en affirmant que ce qu'a réalisé l'équipe mérite plus que de simples applaudissements, précisant : « Ce qu'ils ont accompli et la victoire contre l'Angleterre ont été le couronnement de leur parcours. Pour moi, la Coupe du monde s'est achevée ici, car ils ont offert au pays une joie indescriptible. »

Il a également souhaité que Messi poursuive avec la sélection tant qu'il le désire, déclarant : « Je pense qu'il a devant lui de nombreuses années de jeu et de réussite. À 39 ans, il a prouvé qu'il reste l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, et ses capacités n'ont aucune limite. »

Au sujet de l'entraîneur, il a conclu ses propos en disant : « Il appartient à la famille Scaloni (l'une des familles les plus anciennes du pays), j'espère qu'il continuera pour le bien de tous, car il y a une bonne génération de jeunes en quête de gloire. Il saura ce qu'il veut, mais j'espère qu'il restera. »