Di Maria fait part de sa motivation après avoir rejoint la Juventus

L’ancien parisien, Angel Di Maria, a assuré qu’il était encore plein d’énergie et déterminé à réussir son passage à la Juventus.

L'ancien attaquant du PSG, Angel Di Maria, a rejoint la Juve pour un contrat de 12 mois. El Fideo est heureux de ce choix de carrière.

Di Maria aux anges suite à son transfert

Di Maria a été présenté aux médias locaux ce lundi. A cette occasion, il a fait part de sa joie en rejoignant la Vieille Dame : « Je suis vraiment heureux de pouvoir porter ce maillot. C'est vraiment fantastique de pouvoir rejoindre ce grand club, ils m'ont tous accueilli avec enthousiasme ».

Quand on lui a demandé quelle est la version de Di Maria qui débarque dans le Piémont, l’international albiceleste a répondu : « Je suis le même que toujours : l'électrique, celui qui veut toujours gagner et qui n'aime pas perdre, c'est le Di Maria qui vient à la Juve. Je pense que c'est pour cela que j'ai été pris : maintenant il sera important de travailler et je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans le football les choses changent très vite ».

« J'avais l'idée de retourner en Argentine mais les choses changent, je suis très calme et je vais essayer de faire de mon mieux à la Juve », a-t-il poursuivi.

« Quand la Juve insiste avec vous pendant 40 jours, vous ne pouvez pas dire non »

Di Maria est aussi revenu sur les contacts qu’il y a eus avec les responsables bianconeri : « Une équipe importante comme la Juve, si tu persistes pendant 40 jours, alors il devient difficile de dire non. Ils ont attendu que le championnat de France soit terminé, quand j'étais impliqué dans l'équipe nationale et ensuite j'ai pris un peu de retard pour répondre seulement pour des questions familiales. Je voulais rester en vacances pendant un certain temps et me consacrer ensuite à cette nouvelle aventure. Juste avant de terminer les vacances, j'ai communiqué mon choix ».

Enfin, Di Maria s’est aussi exprimé sur le poste qu’il allait occuper au sein de l’équipe transalpine : « Je suis un joueur qui aime jouer, dans n'importe quelle position, j'aime toujours être sur le terrain, j'ai un fort caractère et j'aime gagner. La position que j'aime le plus est celle d'attaquant droit pour pouvoir entrer et tirer du gauche, mais cela dépendra de l'entraîneur, c'est lui qui décide ».