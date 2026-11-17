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Angelo Di Livio, ancien joueur de la Juventus, évoque tous les aspects de la période difficile que traverse le club, des joueurs à l’entraîneur, avant de livrer son analyse du mercato.

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Angelo Di Livio, ancien ailier de la Juventus, avec laquelle il a tout gagné entre 1993 et 1999, évoque la situation du club au micro de Radio Bianconera : « Je me suis inquiété en regardant le classement : la Juventus est à 11 points du premier. Et à 6 points de la quatrième place. Après 12 matches, je dois dire que la Juventus ne peut pas se trouver dans cette situation. Si elle ne hausse pas le rythme, la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions devient encore plus difficile. »

« Les bonnes nouvelles, ce sont les retours de Conceicao et de Nico Gonzalez, puis celui de Yildiz en décembre, rapporte TuttoJuve.com. On compte sur eux, mais la Juventus doit hausser le rythme quoi qu’il arrive. Elle ne peut pas être aussi irrégulière. Elle doit aussi faire honneur à la compétition européenne : elle ne peut pas la négliger, car elle peut y accomplir beaucoup de choses. Il en va de même pour la Coupe d’Italie. Il manque un attaquant, car la Juventus marque vraiment peu. Elle parvient à se créer des occasions d’entrer dans la surface, mais ne marque pas. »

« Les signaux positifs viennent de Douglas Luiz et de Koopmeiners, même si ce dernier n’a pas encore retrouvé son niveau. À droite, Kolo Muani peut faire l’affaire, mais je préfère à ce poste un ailier capable d’éliminer son adversaire, comme Conceicao. Kolo peut y jouer si nécessaire, mais il ne me convainc pas vraiment. Ce qui me déçoit, c’est la défense, ou plutôt la phase défensive. Pour moi, sur le papier, c’est la meilleure défense du championnat. Personne d’autre n’a Gatti, Bremer, Kalulu et Lucumì. Il manque certainement un écran au milieu de terrain et un joueur comme Locatelli. En janvier, s’ils ont la possibilité de recruter un véritable attaquant, pourquoi pas ? »

« Et puis Ekhator est sur le retour : la Juventus peut miser sur lui. Je le connais bien, c’est un bel espoir qui peut apporter quelque chose en cours de match. Il ne faut pas le sous-estimer. Je l’ai trouvé très débrouillard : quand il faut tenter un geste, il le tente. Il est rapide et il faut bien le marquer, sinon il peut faire mal. »

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Puis, à propos de Luciano Spalletti : « Je l’admire énormément, mais je le trouve très nerveux. Je le vois à sa manière d’échanger avec les joueurs. Ce n’est pas lui. L’envie de faire ses preuves et la pression qu’il subit, parce qu’il est à la Juventus, l’usent un peu. J’aimerais le voir plus serein sur le banc. Parfois, il a des réactions brusques qui ne lui ressemblent pas. Le problème, ce n’est pas lui : mettre quelqu’un d’autre à sa place ne résoudrait rien. Mais je pense qu’il a compris que cette saison est fondamentale pour lui. »

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Di Livio poursuit : « Il ne faut pas avoir peur de dire qu’il y a beaucoup de joueurs médiocres à la Juventus. Quand on garde la tête froide et qu’on aime la Juventus, on arrive à cerner les qualités techniques et mentales de cette équipe. Montero me disait la même chose il y a quelques jours : cette équipe manque de caractère. »

« S’ils comprennent qu’ils sont à la Juventus et qu’ils doivent élever leur niveau, ils doivent aussi progresser sur le plan mental et psychophysique. Avec un stade aussi galvanisant, les adversaires ne devraient même pas entrer sur le terrain. Pourtant, il ne faut pas afficher une attitude timorée, comme on le voit parfois. Le caractère, ça se travaille et ça s’acquiert. On peut travailler ses défauts en sachant qu’il faut tenir à ce maillot. »

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« Ces joueurs sont plutôt tranquilles. Nous, nous vivions avec la crainte de devoir partir. Et ça change tout, parce qu’on se donne à fond pour rester à la Juventus. Les joueurs, l’entraîneur et le club doivent réagir. Ils doivent comprendre que les choses ne peuvent pas continuer ainsi. On ne peut pas être à 11 points de la tête. Ce n’est pas possible pour la Juventus. »

Enfin, à propos du mercato de janvier : « Sorloth et Scamacca feraient franchir un cap à la Juventus. J’ai vu Scamacca grandir. Si on sert Sorloth dans la surface, il marque, de la tête et pas seulement. C’est de ce type de joueurs, physiques, que la Juventus a besoin. Il lui faut un avant-centre puissant, un point d’appui. C’est une équipe qui construit des actions, arrive dans la surface, mais ne parvient pas à conclure. Les chiffres le montrent aussi. Tout le monde le voit : Carnevali et les dirigeants doivent le comprendre. »