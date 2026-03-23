Di Canio : « Leao s'énerve à cause des critiques ? Je m'en fiche, ce n'est pas mon frère »

Paolo Di Canio, ancien footballeur ayant notamment joué pour le Milan AC et aujourd’hui commentateur, s’est également exprimé en marge du Legends Trophy, un tournoi de padel destiné aux anciens footballeurs qui se déroule aujourd’hui à Milan. Voici ses déclarations à la presse, recueillies par Milan News :





Un commentaire sur le championnat du Milan ? Peut-il le remporter ?





« Le Milan se porte bien, je dirais. Il faut comparer avec l'année dernière : ça fait toute l'année qu'il se bat pour les premières places. Et puis tu sais, à 8 journées de la fin avec 6 points de retard... Max Allegri dit toujours qu'il regarde derrière lui parce qu'il doit s'assurer une place minimale et c'est normal pour un club comme le Milan : il a accepté ce défi de finir dans les quatre premiers, on ne peut pas imaginer le Milan hors de la Ligue des champions l'année prochaine. Mais connaissant Max, il est là et on verra ce qui se passera dans quelques journées : le prochain match en dira long, c'est un duel direct car Naples s'est aussi rapproché. Avec l'Inter dans cet état, je pense qu'il est juste d'espérer et d'ambitionner. »





Leao est-il toujours l'attaquant d'avenir du Milan ?





« En Italie, si nous voulons progresser, il faut regarder non pas l’Angleterre, qui est un autre monde, mais l’Espagne et l’Allemagne, où il n’y a aucun joueur sur lequel l’opinion publique est toujours divisée : « oui, mais s’il faisait ça, oui, mais il a marqué ses buts… ». Un « mais » dans le football qui compte, c’est déjà trop. Avec Leao, on en utilise toujours cinq ou six : ce n’est pas possible. C’est seulement en Italie qu’on s’habitue, peut-être parce qu’on a peu de talent, à accepter ou à supporter ça. Si le Milan veut développer une équipe et un environnement de niveau mondial, on ne peut pas avoir un joueur dont on ne sait pas comment il se lève le matin ou comment il arrive. Combien ça coûte 1 euro ? Bon, on essaie. 8 millions ? Je dois le renouveler ? C’est moi qui le dis, je ne suis pas dirigeant du Milan et c’est leur affaire »





Vous connaissez Tare...





« Vous avez vu son attitude à l'Olimpico ? Je crois avoir bien compris ce que Tare a murmuré quand Leao sortait : parce que pour un dirigeant sérieux qui a joué au foot, qui a fait du foot, qui a bâti la Lazio comme il l'a fait et qui l'a amenée à bien performer avec des joueurs recrutés à des prix tout à fait raisonnables, et qui veut ramener le Milan à ses anciennes gloires, une telle attitude n'a pas sa place. On peut comprendre la colère d’un joueur qui s’énerve un instant parce qu’à ce moment-là, il y tient beaucoup : le problème, c’est la conduite générale au fil du temps d’un joueur qui aurait eu tout le potentiel. Il a 27 ans… Si tu étais plus fort à 21 ans qu’à 27… Les buts comptent quand, dans le même championnat, la différence se voit avec ou sans Leao, quand il est là. Sans lui, le Milan marque plus de buts et est plus solide : 21 buts marqués, 8 victoires et 3 encaissés.





Tu sais que Leao va se fâcher à cause de ces propos ?





« Je m'en fiche, je suis là pour dire ce que je pense : ce n'est ni mon frère ni mon cousin. Moi aussi, j'ai essuyé beaucoup de critiques, ce n'est pas que j'en ai après lui. Je dis de nombreux autres joueurs qu'ils sont très forts et très doués : Yildiz est fiable et sérieux, il a tout pour devenir un champion. Je parle de niveau, je ne parle pas du terrain de banlieue : au Bar Corallo à Quarticciolo, on dit que celui-là est fort, mais qu’on le fasse jouer, les autres ne sont pas bons... »





Mais ce n'est pas un avant-centre comme Leao...





« C'est un attaquant. Il vaut certainement mieux pour lui de jouer en pointe, car il marque plus tout en jouant moins : en Italie, c'est facile, il suffit d'un ballon en profondeur et, tôt ou tard, face à des défenses pas très solides, on trouve une occasion. Le problème, c'est ce que tu apportes pendant le match au-delà de ton but. Si j'avais un joueur, même apathique, qui me marquait trois buts par match, je l'accepterais : mais le Milan ne peut pas se permettre cela, notamment pour construire une philosophie non seulement sur le terrain mais aussi dans l'attitude à l'entraînement. C'est ce que j'ai vu lors du dernier match. Mis à part le jeu collectif quand Rabiot marque, il y a 5 ou 6 joueurs qui se répartissent les espaces, avec Fofana qui devient un attaquant supplémentaire puis se replie quand le ballon arrive à Athekame, puis Modric arrive et sert Pulisic qui envoie le ballon au second poteau vers Rabiot qui marque après avoir centré de l’autre côté. Il y a un jeu collectif parce qu'ils savent que tout le monde sera récompensé en jouant pour les autres. Et quand Rabiot a marqué, Modric et les autres sont allés vers Pulisic qui a fait la passe décisive : ils ont récompensé leur coéquipier. C'est ça, le jeu d'équipe, l'unité d'intentions, s'aimer et se respecter les uns les autres. Cela dit, ce n'est pas que j'en veux à Leao. Je suis aussi énervé contre Leao : 1,88 m, une bonne capacité de course, une technique au service de l'équipe... Mais souvent, on se dit « à quoi il pense ? », dans la salle d'enregistrement où il doit chanter ? Il pense à autre chose. J'ai l'impression que le foot, vu qu'il a du talent, c'est une évidence, qu'il vient sur le terrain juste pour jouer : mais le vrai plaisir, c'est la salle d'enregistrement et les défilés torse nu comme il y a un mois en plein hiver. Avant, si tu passais une journée entière en hiver torse nu... S'il peut se le permettre, c'est parce qu'il a un physique magnifique, mais je me dis : est-ce acceptable au niveau professionnel ? À part les séances photo pour promouvoir des marques, tu as raison : mais un défilé entier à tourner torse nu. L'approche avec les jeunes a changé, mais la discipline et les règles ne peuvent pas changer : celles-ci doivent être respectées, les règles sont les mêmes. Si tu veux construire l'Atlético Madrid : va voir Simeone, tu as entendu ce qu'il a dit sur Lookman ? S'il veut jouer avec nous, il doit courir plus, savoir défendre pour l'équipe, sinon il ne jouera pas ici.





Comment le Milan pourrait-il vendre Leao ?





« Tu me demandes mon avis ? Qu'est-ce que j'en sais, je ne suis pas Tare ni les autres. Je ne dis pas qu'il doit partir. Peut-être qu'il va prendre un tournant radical d'un seul coup, et je serais le premier à dire que je pensais qu'il ne changerait jamais, et je profiterais alors de ce talent à son apogée. »