Samedi soir, l’Atalanta n’a pas réussi à réduire l’écart qui la sépare de l’AS Rome en Serie A. Au Stadio Olimpico, les deux formations se sont quittées sur un score de 1-1. Marten de Roon et Devyne Rensch ont tous deux été décisifs en délivrant une passe décisive.

Avec Rensch et Donyell Malen, deux Néerlandais étaient titulaires pour la Roma, tandis que De Roon était aligné d’entrée côté bergamasque ; Mitchel Bakker a dû se contenter d’un rôle de remplaçant.

L’Atalanta a ouvert le score dès la 12^e minute : De Roon a intercepté le ballon dans le camp romain avant d’offrir à Nikola Krstovic une ouverture à 25 mètres, que l’attaquant a convertie en 0-1 d’une frappe puissante. Il s’agissait de la quatrième passe décisive du milieu néerlandais toutes compétitions confondues cette saison.

La Roma, dominatrice, a poussé pour égaliser et s’est montrée menaçante à plusieurs reprises, notamment par l’intermédiaire de Malen. Mais à chaque fois, le gardien Marco Carnesecchi a repoussé le danger.

Juste avant la mi-temps, l’égalisation est finalement tombée : Rensch a remis de la tête un centre et Mario Hermoso a repris le ballon de volée, magnifiquement : 1-1.

En seconde période, la Roma a continué de presser : Carnesecchi a de nouveau sorti une parade face à Malen, puis Hermoso a trouvé la barre sur corner.

Malgré une domination territoriale, la Louve n’a pas réussi à prendre l’avantage et les deux formations se sont donc partagé les points. La Roma conserve ainsi sa sixième place en Serie A, quatre longueurs devant l’Atalanta, septième.