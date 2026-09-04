Dévy Rigaux immédiatement sous le feu des critiques à Feyenoord : « J’espère que cela ne va pas devenir le nouveau Sven Mislintat »

Valentijn Driessen et Mike Verweij ont peu confiance en Dévy Rigaux comme directeur technique de Feyenoord, comme il ressort du podcast Kick-off de De Telegraaf. Selon les deux hommes, cette première période de transferts est loin d’être un succès.

« Quand je regarde cette table ronde de Rigaux avec plusieurs journalistes, franchement, je suis très inquiet », commence Verweij, qui établit la comparaison avec un ancien directeur technique de l’Ajax. « J’espère que ce ne sera pas le nouveau Sven Mislintat. »

« Il dit : “Aucun club ne peut parler avec Hadj Moussa, parce qu’il a un contrat en cours.” Eh bien, c’est très naïf, parce que ça se fait partout », poursuit Verweij. « Il dit aussi qu’aucune offre de 30 millions n’a été faite pour Read, et Rigaux se retranche derrière l’“offre officielle” de 26 millions. Mais lors d’un échange téléphonique, la Roma a directement indiqué vouloir aller vers ces 30 millions. »

« Une autre comparaison avec Mislintat, c’est qu’il va chercher des joueurs en deuxième Bundesliga. Et il y a encore un autre point commun : dans les médias, on sent que tout le monde est aux anges avec Rigaux, comme si un miracle du football venait d’arriver. C’était pareil avec Mislintat. »

« C’était vraiment une table ronde scandaleuse ! La manière dont il a parlé de Dennis te Kloese… », enchaîne Driessen. « Il ne l’a pas dit directement, mais il a quand même lâché tout un tas de choses sur la période Te Kloese. Trop de joueurs, beaucoup trop de masse salariale, trop d’amortissements… Il savait pourtant dans quoi il s’embarquait, non ? »

« Eh bien, je suis très curieux de voir s’il va obtenir les mêmes résultats que Dennis te Kloese avec cette “manière totalement différente” dont il parle », fulmine Driessen. « Tu peux aller en Ligue des champions avec cette équipe, mais tu finiras bon dernier sans la moindre chance. Et quelle sera alors la valeur de Read, Hadj Moussa et Zechiël ? »

Verweij établit ensuite une quatrième comparaison entre Rigaux et Mislintat. « Tout le monde se laisse avoir par ses discours bien rodés ! Tjark Ernst, du niveau de la Mannschaft… Chaque ballon diagonal finit en but encaissé ! »