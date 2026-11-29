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Steven Gerrard, légende de Liverpool, a demandé à Bradley Barcola, recruté cet été pour 123 millions de livres, de devenir « un tueur » devant le but après ses occasions manquées lors de la victoire 4-0 contre Manchester United dimanche dernier. Gerrard estime que l'équipe d'Andoni Iraola peut viser les titres en Premier League et en Ligue des champions si l'international français améliore sa finition.

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Gerrard demande à Barcola, recruté pour 123 millions de livres, d'être plus efficace

Steven Gerrard, figure emblématique de Liverpool, a demandé à Bradley Barcola, recruté cet été pour 123 millions de livres, de devenir « un tueur » devant le but si l'équipe d'Andoni Iraola veut jouer les titres en Premier League et en Ligue des champions de l'UEFA cette saison.

Depuis son transfert du Paris Saint-Germain fin août, l'international français a délivré quatre passes décisives en neuf matches. Il s'est notamment montré remuant lors de la victoire 4-0 contre Manchester United dimanche dernier, mais a manqué plusieurs occasions franches. Ses seuls buts restent les trois inscrits à la mi-octobre lors d'une victoire 6-3 sur le terrain du LASK en Ligue des champions.

« Devenir un tueur plutôt qu'un joueur agréable à regarder »

Sur BBC Radio 5Live, Gerrard, ancien capitaine de Liverpool, a salué la vitesse fulgurante de Barcola et ses déplacements, mais a désigné ses hésitations dans la surface comme le principal obstacle qui l'empêche, pour l'instant, de justifier le montant considérable de son transfert.

« Nous suivons le PSG depuis des années sur TNT Sport et j'aime vraiment ce joueur, j'aime la manière dont il a été entraîné là-bas, a déclaré Gerrard. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus efficace à son arrivée... Si j'ai une petite critique à formuler sur ce que j'ai vu jusqu'ici sous le maillot de Liverpool, elle concerne seulement le dernier geste. Il faut donc frapper un peu plus vite, déclencher beaucoup plus vite. Parfois, des buts peu élégants peuvent arriver, mais on dirait qu'il cherche à marquer le but parfait et à faire la touche de balle de trop, à ajouter un petit geste technique à la fin, alors que je pense qu'il n'en a pas besoin. »

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Un transfert mouvementé cet été a retardé l'adaptation de Barcola à Anfield

Gerrard a reconnu que le départ prolongé de Barcola de Paris avait limité sa préparation d'avant-saison. À son arrivée dans le Merseyside, l'ailier avait donc du retard à rattraper sur le plan physique.

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« Il est arrivé ici avec très peu de temps de jeu pendant la préparation d'avant-saison, parce qu'il était évidemment au cœur d'un feuilleton autour de son transfert. Vous savez comment ça se passe : on est un peu mis de côté et on ne joue pas les matches amicaux de préparation. Il lui a donc fallu un peu de temps pour retrouver le rythme, a expliqué Gerrard. J'aime ce joueur. Je trouve qu'il a apporté une dimension vraiment dangereuse à l'attaque de Liverpool, parce que sa vitesse est comme on n'en a jamais vu. Sa façon d'aborder les actions et les zones dans lesquelles il parvient à se placer, peu d'autres joueurs réussiraient à se retrouver dans ces situations. »

Un Barcola plus efficace pourrait lancer la quête de la médaille d'argent sur deux fronts

Alors que Liverpool abordait le week-end à la quatrième place de Premier League, à un seul point de Brighton & Hove Albion, deuxième, Gerrard a affirmé que la finition de Barcola serait déterminante pour remporter des trophées majeurs sous Iraola.

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« Mais pour moi, s'il veut franchir un cap sous le maillot de Liverpool, et je l'ai vu être efficace avec le PSG, alors s'il parvient à l'être avec Liverpool, cette équipe peut rivaliser. Pas seulement en Premier League, mais aussi dans les dernières phases de la Ligue des champions, a conclu Gerrard. Et il pourrait jouer un rôle clé simplement en étant un peu plus impitoyable, un peu plus efficace, en devenant un tueur plutôt que quelqu'un d'agréable à regarder, mais qui vous laisse un peu frustré à la fin. »