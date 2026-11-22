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Une star du Real Madrid a laissé filer une belle occasion de s'installer dans le onze de la Maison blanche, après une prestation faible face au Celta Vigo, samedi.

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Le Real Madrid a surmonté une prestation médiocre pour renverser le Celta Vigo et signer sa neuvième victoire consécutive.

Perturbée par des changements dans son onze en raison de la trêve internationale, l'équipe de Mourinho a livré une première période terne (0-1), avant de se réveiller après la pause grâce à l'apport des remplaçants, Vinícius et Espí en tête, pour l'emporter 2-1.

Le technicien portugais a remanié son onze de départ en alignant trois joueurs qui ne sont pas des titulaires réguliers : Trent Alexander-Arnold, Carreras et Camavinga.

Les trois joueurs ont été remplacés en seconde période. L'Anglais n'a pas su saisir la nouvelle chance que lui offrait Mourinho et figure parmi les joueurs critiqués après la rencontre.

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Le journal « Mundo Deportivo » souligne que l'ancien joueur de Liverpool n'a rien apporté de notable sur le plan offensif et qu'il a laissé son couloir à découvert sur l'action ayant mené à l'ouverture du score de Pablo Durán.

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Trent a adressé huit centres dans la surface, dont trois seulement ont été précis, a récupéré six ballons et a remporté le seul duel qu'il a disputé, selon les données de Sofascore.

La prestation décevante de Trent a de nouveau confirmé le bien-fondé du choix de Mourinho d'installer Fede Valverde au poste d'arrière droit.

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Le repositionnement de l'Uruguayen en latéral est l'une des raisons pour lesquelles le Real Madrid a retrouvé son meilleur niveau et ses meilleurs résultats de ces dernières années.

Le rôle de l'Anglais est devenu marginal : il n'est titulaire que lorsque Valverde, l'un des joueurs les plus utilisés, a besoin de souffler.

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Ce fut le cas lors de la victoire contre le Racing, où Alexander-Arnold a disputé l'intégralité des 90 minutes d'un match manqué par l'Uruguayen en raison d'une gêne, ainsi que face au Celta Vigo, qu'il a débuté pendant que Valverde prenait place sur le banc.

Avec un Dumfries disponible, tout indique que l'ancien joueur de Liverpool est la troisième option de Mourinho au poste d'arrière droit.

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Victoire palpitante pour le Real Madrid

Le Real Madrid a évité le piège du Celta Vigo, en renversant un retard d'un but pour s'imposer 2-1 au terme d'un match palpitant, samedi soir au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la 13e journée de Liga.

La Maison blanche a souffert face au pressing de son adversaire, avant de faire la différence sur un but tardif, ce qui lui permet de poursuivre sa course-poursuite avec le FC Barcelone pour la première place.

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La rencontre a également marqué le retour du Brésilien Vinícius Júnior dans le groupe, après avoir purgé sa suspension de quatre matchs consécutive à son expulsion contre Villarreal. Il a toutefois débuté sur le banc, avant d'entrer en jeu en seconde période.

Les deux buts du Real Madrid face au Celta Vigo ont été inscrits par Jude Bellingham (66e) et Carlos Espí (85e).

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Le Real Madrid compte désormais 33 points et occupe la deuxième place de la Liga, à trois longueurs du leader, le FC Barcelone.

Le Celta Vigo, lui, reste bloqué à 13 points, à la 14e place de la Liga.