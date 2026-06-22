Les joueurs de l’équipe nationale saoudienne ont été vivement critiqués après leur lourde défaite 0-4 contre l’Espagne lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, un revers qui a provoqué une vague d’indignation dans le milieu sportif saoudien.

Si une grande partie des reproches a visé l’entraîneur grec Georgios Donis, notamment pour ses choix tactiques et sa stratégie, le journaliste Faisal Al-Jafan a néanmoins estimé que les joueurs portaient eux aussi une lourde responsabilité dans ce qui s’est passé sur la pelouse.

« La responsabilité ne revient pas seulement aux joueurs, mais aussi aux supporters, aux dirigeants de clubs et à certains médias qui ont créé une aura excessive autour d’eux, en faisant davantage des hommes d’affaires que des footballeurs », a-t-il affirmé lors de son passage dans l’émission « Mala’ab » sur Al-Arabiya FM.

Il a ajouté : « La sélection saoudienne a été confrontée à la réalité en affrontant une équipe qui pratique le vrai football, comme l’Espagne. C’est pourquoi nous avons constaté une certaine crainte sur le terrain, et les joueurs ont perdu leur capacité à faire des passes, à courir et à prendre les bonnes décisions. »

Selon lui, certains joueurs ont bénéficié, ces dernières années, d’avantages considérables qui les ont éloignés de la pression réelle de la compétition, et supporters, médias et dirigeants ont contribué à créer une image surévaluée de plusieurs éléments actuels.

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Il a poursuivi : « Ces joueurs perçoivent des salaires colossaux et bénéficient d’un traitement de faveur ; certains les considèrent désormais comme des stars qu’il est impossible de critiquer ou d’approcher, ce qui ne favorise en rien leur progression. »

Pour lui, la défaite contre l’Espagne n’était pas surprenante au vu de l’écart technique entre les deux sélections, mais la manière dont elle s’est produite l’est davantage, les joueurs n’ayant presque jamais réussi à rivaliser.

Il a expliqué que la sélection saoudienne était loin de son niveau habituel, tant sur le plan technique que mental, ce qui s’est répercuté sur la performance collective de l’équipe et sur la capacité des joueurs à gérer le déroulement du match.

Il a conclu son intervention en soulignant que la prochaine étape exigeait un bilan complet de la situation technique de la sélection, insistant sur le fait que la correction des erreurs devait commencer par la reconnaissance des véritables problèmes, plutôt que par la recherche d’excuses ou l’imputation de la responsabilité à une seule partie.