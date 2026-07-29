Un vif différend a éclaté entre les instances dirigeantes du football mondial, sur fond de projets de la Fédération internationale de football « FIFA » visant à attirer des investissements privés dans la Coupe du monde, suscitant une réaction furieuse de l'Union des associations européennes de football « UEFA », la crise atteignant même le point d'une menace de boycott du Mondial.

La « FIFA » avait annoncé un plan de lancement d'une nouvelle entité, dans le but de regrouper la vente de ses droits commerciaux, qui comprennent la diffusion, le parrainage, la billetterie et les licences, avec la gestion opérationnelle de l'organisation de ses tournois.

Selon le plan proposé, la Fédération internationale cherche à lever jusqu'à 4,2 milliards de dollars auprès d'investisseurs extérieurs, via la vente de participations minoritaires non majoritaires dans la nouvelle entité, dont la valeur est estimée à environ 20 milliards de dollars.

La « FIFA » affirme que le projet, qui nécessite l'approbation des fédérations membres, pourrait dégager plus de 10 milliards de dollars pour financer le développement du football au cours des quatre prochaines années.

Mais la proposition a suscité la colère de l'Union des associations européennes de football, qui a publié un communiqué au ton très ferme, dans lequel elle a estimé que les projets de la « FIFA » « avaient franchi la ligne rouge », face aux craintes concernant l'impact de l'arrivée des investisseurs sur l'avenir du jeu et sa gouvernance.

Selon la chaîne Sky Sports, les fédérations européennes devraient tenir une réunion d'urgence en ligne au cours de cette semaine pour discuter des développements, avec une volonté de recourir à l'arme du boycott du Mondial si Gianni Infantino, président de la Fédération internationale, décide de poursuivre la mise en œuvre de son plan.

Ces développements ouvrent la voie à une crise sans précédent entre la « FIFA » et l'« UEFA », dans un contexte où plusieurs pays européens pourraient adopter une position collective, susceptible d'aller jusqu'à la menace de ne pas participer à la Coupe du monde, si la Fédération internationale poursuit son plan visant à attirer les investissements privés.

Il convient de rappeler qu' Andy Burnham, le Premier ministre britannique, a annoncé son opposition à cette démarche, via son compte sur la plateforme « X ».