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La star marocaine Yassir Zabiri poursuit sa saison étincelante en Liga, après avoir inscrit un doublé lors du match de son équipe, le Racing Santander, face à la Real Sociedad, ce dimanche, en championnat d'Espagne.

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Zabiri a démarré la rencontre en trombe en trouvant le chemin des filets dès la 6e minute pour donner l'avantage à son équipe, avant de récidiver deux minutes plus tard seulement pour inscrire son deuxième but du match.

Le Marocain, en pleine bourre, porte ainsi son total à 11 buts en Liga cette saison et s'invite avec force dans la course au titre de meilleur buteur de la compétition.

Zabiri occupe désormais la troisième place, devant l'Espagnol Lamine Yamal, la star du FC Barcelone, auteur de 10 buts. Il n'est devancé que par le Brésilien Raphinha, attaquant du Barça, avec 15 réalisations, puis par le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, qui a inscrit 13 buts.

Qui est Yassir Zabiri ?

Le jeune Marocain Yassir Zabiri continue d'écrire des pages exceptionnelles de sa carrière. En peu de temps, ce talent prometteur des terrains marocains s'est transformé en véritable machine à buts sous le maillot du Racing Santander en Liga, et en l'un des nouveaux visages offensifs les plus en vue de la sélection.

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Né le 23 février 2005 à Marrakech, Yassir Zabiri a grandi passionné de football avant d'intégrer l'Académie Mohammed VI de football, considérée comme la principale pépinière de talents du Maroc et du continent africain, qui a offert aux Lions de l'Atlas des stars mondiales comme Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd et Abdelkabir Abqar.

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Au milieu d'une pléiade de talents au sein de l'académie, Zabiri s'est imposé avec force et a tapé dans l'œil des dirigeants de l'Union de Touarga, club marocain qui l'a officiellement engagé et avec lequel il a lancé sa carrière professionnelle en 2024.

Ses entraîneurs l'ont utilisé en pointe et sur un côté de l'attaque, grâce à sa vitesse fulgurante, sa grande habileté en dribble et son sens aigu du placement dans la surface de réparation.

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L'étape portugaise et la porte du Stade Rennais

Zabiri n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour prouver ses qualités avec l'équipe première de l'Union de Touarga : il a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive lors de ses premières apparitions, avant de mettre le cap sur l'Europe en août 2024 en rejoignant le club portugais de Famalicão, avec un contrat de quatre saisons.

Au Portugal, Zabiri a brillé avec l'équipe réserve en marquant 5 buts en 6 matchs, ce qui a poussé le staff technique à le promouvoir rapidement en équipe première. Il a continué à faire trembler les filets en Liga Portugal lors de la saison 2025-2026, au point de susciter les convoitises des grands clubs européens. C'est finalement le Stade Rennais qui a officialisé sa signature le 2 février 2026, avec un contrat courant jusqu'en juin 2029.

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Un exploit historique avec le Maroc

Lors du Mondial 2025 au Chili, sur la scène internationale, Zabiri a été un pilier de la sélection marocaine des moins de 20 ans. Il a contribué à la conquête du tournoi d'Afrique du Nord 2024, puis a terminé finaliste de la Coupe d'Afrique des nations U20 en Égypte en 2025, malgré une grave blessure à la cheville qui l'a privé des matchs décisifs.

Mais le véritable rendez-vous avec la gloire est arrivé lors de la phase finale de la Coupe du monde U20 au Chili (octobre 2025), où Zabiri a mené les Lionceaux de l'Atlas vers un exploit historique en remportant le titre mondial. Zabiri a lancé son festival en marquant face à l'Espagne (2-0) puis au Brésil (2-1) en phase de groupes, avant de conclure le tournoi de la meilleure des manières en signant le doublé de la victoire contre l'Argentine (2-0) en finale. Il a ainsi décroché le titre de meilleur buteur de la compétition (5 buts) ainsi que le Ballon d'argent, récompensant le deuxième meilleur joueur du Mondial.

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Une explosion offensive en Liga

En quête de temps de jeu régulier dans l'un des plus grands championnats européens, Zabiri a rejoint le Racing Santander le 29 juillet 2026, sous la forme d'un prêt d'une saison en provenance du Stade Rennais.

Sur les pelouses de Liga, le Marocain a provoqué un véritable séisme : il a signé le premier triplé de sa carrière professionnelle en seulement 21 minutes face à Elche le 28 août 2026, avant d'enchaîner avec un doublé contre le Deportivo Alavés et un but face au géant barcelonais. Il a ainsi été logiquement élu meilleur joueur de moins de 23 ans de la Liga pour le mois de septembre 2026. À ce jour, Zabiri continue d'afficher des statistiques impressionnantes en Liga, avec 11 buts en 13 matchs.

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Cette éclosion exceptionnelle lui a grand ouvert les portes de la sélection marocaine A : il a fait ses débuts officiels face au Gabon lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027 en septembre 2026, avant d'ouvrir son compteur international sous le maillot des Lions de l'Atlas en trouvant le chemin des filets contre le Niger lors de la large victoire (5-1) du 13 novembre 2026. De quoi confirmer qu'il incarne l'avenir de l'attaque marocaine pour les années à venir.