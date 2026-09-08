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Al-Ittihad v Al-Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Devant Bounou et Benzema : Mané et Quiñones font entrer le championnat saoudien dans l'histoire du Ballon d'Or

Ballon d'Or
Saudi Pro League
Sadio Mané
J. Quinones
Y. Bounou
K. Benzema
Al Nasr FC
Al Hilal
Al Ittihad
Al Quadisiya
Maroc
Sénégal
Arabie saoudite
Sénégal
Mexique
Maroc
France

La Roshn League gagne en dimension mondiale

La Saudi Pro League fait une entrée par la grande porte dans l'histoire du Ballon d'Or, après l'annonce des nommés pour le trophée récompensant le meilleur joueur du monde en 2026.

Le magazine français « France Football » a dévoilé ce mardi la liste complète des nommés pour le Ballon d'Or 2026, décerné au meilleur joueur du monde.

La liste des candidats au Ballon d'Or comprend, pour la première fois depuis 2023, des joueurs évoluant en Saudi Pro League : le Sénégalais Sadio Mané, ailier d'Al-Nassr, et le Mexicain Julián Quiñones, attaquant d'Al-Qadsiah.

En 2023, deux joueurs du championnat saoudien avaient également été nommés pour le Ballon d'Or : le Marocain Yassine Bounou, gardien d'Al-Hilal, et le Français Karim Benzema, attaquant d'Al-Ittihad à l'époque.

La différence, cette fois, tient au fait que Mané et Quiñones ont été nommés pour le Ballon d'Or au titre de leurs performances en Saudi Pro League, ainsi qu'avec leurs sélections respectives, contrairement à ce qui s'était passé pour Benzema et Bounou il y a trois ans.

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En 2023, Benzema avait été nommé pour le Ballon d'Or sur la base de ses performances avec son ancien club, le Real Madrid, qu'il avait quitté pour Al-Ittihad l'été de la même année. Il en va de même pour Bounou, qui avait rejoint Al-Hilal en provenance de Séville à la même période.

C'est donc la première fois que deux joueurs du championnat saoudien sont réellement nommés pour le Ballon d'Or sur la base de leurs performances durant la période où ils ont évolué dans la compétition.

Rappelons que Mané a par le passé conduit la sélection du Sénégal jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, et jusqu'aux seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, la même compétition dans laquelle Quiñones a mené la sélection du Mexique en huitièmes de finale.

Sur le plan national, Mané a mené Al-Nassr à la reconquête du titre de la Saudi Pro League après sept ans d'attente, tandis que Quiñones a réussi à décrocher le titre de meilleur buteur pour la première fois de sa carrière.

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