Manchester United est parvenu à un accord de principe avec le milieu de terrain de la Roma et de l'équipe de France Manu Koné, se rapprochant ainsi de la conclusion du transfert après une bataille avec Arsenal.

L'international français a attiré l'attention de plusieurs clubs cet été, et il a encore renforcé sa réputation grâce à quelques prestations remarquables livrées avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026, où il a été l'une des principales révélations du Mondial.

Arsenal a manifesté son intérêt pour le joueur de 25 ans, tandis que des rapports affirmaient également que Chelsea avait mené des discussions avec ses représentants au sujet d'un transfert à Stamford Bridge.

Selon le journal anglais « Metro », Old Trafford est devenu la destination la plus probable pour Koné, alors que United reconstruit son entrejeu cet été après avoir déjà recruté Andrey Santos et Youri Tielemans, respectivement en provenance de Chelsea et d'Aston Villa.

Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, souhaite recruter un troisième joueur au milieu de terrain, alors que United fait son retour parmi l'élite en Ligue des champions la saison prochaine, et il a été en contact régulier avec les représentants de Koné.

Le journal français « L'Équipe » a rapporté cette semaine que Manchester United avait « la priorité » dans la course à la signature de Koné, précisant que le milieu de terrain accueillerait favorablement un transfert dans les rangs de Manchester United.

De son côté, le journal italien « Corriere dello Sport » a précisé ce jeudi qu'un accord avait été trouvé entre les deux parties, la Roma attendant une offre officielle du club anglais.

Le prix de Koné avait été fixé à 50 millions d'euros (42 millions de livres sterling) durant la période des transferts estivale, et Manchester United était prêt à présenter une offre proche de ce montant.

Mais le journal italien a indiqué que la Roma réclame désormais 60 millions d'euros (51 millions de livres sterling).

Al-Ahli d'Arabie saoudite a également pris contact avec la Roma au sujet d'un transfert du joueur français en Roshn Saudi League cet été, avant que Manchester United ne se rapproche de la conclusion officielle du transfert.