Le Real Madrid a officialisé le transfert de Fran García au Real Betis, dans le cadre d’un contrat courant jusqu’au 30 juin 2030.

Dans un communiqué publié ce mercredi sur son site officiel, le club madrilène a déclaré : « Le Real Madrid et le Real Betis sont parvenus à un accord concernant le transfert de Fran García ».

Le club a ajouté : « Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection pour ce joueur qui a toujours défendu les couleurs du club avec dévouement et qui a fait preuve d’un comportement et d’un professionnalisme exemplaires. »

Formé au club depuis 2013, année de son arrivée à 14 ans, il a intégré l’équipe première en 2023 et y a disputé 110 matchs au cours des trois dernières saisons.

Garcia est le deuxième joueur à quitter le club sous le deuxième mandat de l’entraîneur José Mourinho, après Dani Ceballos, tandis que Dani Carvajal et David Alaba étaient déjà partis avant l’arrivée du technicien portugais.

Selon le journal espagnol Marca, l’opération prévoit que le Real Betis récupère 50 % des droits économiques du joueur, pour un montant d’environ 4 millions d’euros, tandis que le Real Madrid conserve 50 % de la valeur d’un éventuel transfert futur.

Le Betis, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine, avait fait de l’arrivée de Fran García l’une de ses priorités pour renforcer le poste d’arrière gauche.

Les dirigeants madrilènes ont ainsi optimisé la situation contractuelle du joueur, dont le bail expirait dans un an, tout en faisant face à une concurrence accrue sur le flanc gauche avec l’arrivée de Marc Cucurella, déjà occupé par Fran García et Ferland Mendy.

Le joueur est arrivé ce matin à Séville et devient la deuxième recrue estivale du Betis après le milieu de terrain uruguayen Facundo Bernal.

Il doit désormais rejoindre directement le stage de préparation du groupe en Allemagne, afin d’être prêt pour le coup d’envoi de la nouvelle saison.