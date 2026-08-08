Comme l’a annoncé samedi le club du joueur de la sélection allemande Kai Havertz, le joueur de 28 ans a signé un contrat de cinq ans. Environ 87 millions d’euros devraient être versés à Newcastle, où le team manager Matthias Jaissle perd la pièce maîtresse de son milieu de terrain au début de son mandat.

« Ce choix m’est très difficile, car Newcastle représente beaucoup pour moi, mais je voulais vivre quelque chose de nouveau dans ma vie. Je me sens prêt pour un nouveau défi », a déclaré le joueur de 28 ans, qui avait rejoint Newcastle en 2022 en provenance de l’Olympique Lyon pour près de 50 millions d’euros.

Les Gunners avaient tenté pendant plusieurs mois de recruter le Brésilien et en font désormais le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du club après son collègue du milieu de terrain Declan Rice (117 millions d’euros). L’Anglais Rice aurait lui aussi joué un rôle dans la venue de Guimaraes.

Arsenal avait déjà recruté Hincapie, Meslier et Tzolis auparavant

« Viens ici - et s’il te plaît, plus de bagarres, maintenant nous sommes amis », a raconté Guimaraes au sujet d’un message de Rice. Dans le nord de Londres, Guimaraes évoluera également derrière un joueur de la sélection allemande. Après que l’Allemand Nick Woltemade a été à la chasse aux buts devant lui l’an dernier, il retrouve désormais Havertz chez le finaliste de la Ligue des champions.

Guimaraes est déjà la quatrième recrue d’Arsenal, après les arrivées déjà bouclées de Piero Hincapie, Illan Meslier et Christos Tzolis (40 millions).