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Bruno FernandesGetty
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Deuxième tentative : Al-Hilal se prépare à arracher Bruno Fernandes cet hiver avec une offre alléchante

Al Ittifaq vs Al Hilal
Al Ittifaq
Al Hilal
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Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
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B. Fernandes
Arabie saoudite
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Son contrat expire à l'été 2027

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Un rapport de presse a révélé, ce lundi, la volonté d'Al-Hilal, en Arabie saoudite, de recruter le Portugais Bruno Fernandes lors du prochain mercato hivernal.

Selon le site "TuttoMercatoWeb", Al-Hilal s'apprête à soumettre, en janvier prochain, une offre d'un montant de 55 millions d'euros (45 millions de livres sterling) pour recruter le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes.

Cette information survient alors que des nouvelles font état d'un arrêt des discussions autour d'une prolongation à Old Trafford, le contrat actuel de Bruno prenant fin à l'été 2027.

Le rapport a confirmé qu'Al-Hilal est prêt à tenter de nouveau de s'attacher les services du milieu de terrain portugais, après le rejet de ses offres l'an dernier.

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Fernandes avait auparavant décliné une offre alléchante, expliquant son désir de rivaliser au plus haut niveau, mais il a reconnu par la suite qu'il avait eu le sentiment que Manchester United aurait accepté son départ, déclarant : « Cela me fait un peu mal. »

Selon les informations, le Milan AC surveille également sa situation, tandis que Fernandes a récemment eu des discussions franches avec l'entraîneur Michael Carrick.

Le joueur, âgé de 32 ans, demeure une figure centrale à Old Trafford, mais les difficultés auxquelles Manchester United est confronté et le flou qui entoure son avenir pourraient faire du mois de janvier un tournant décisif.

Aucune offre officielle n'a été confirmée à ce jour, que ce soit de la part d'Al-Hilal ou d'un autre club, mais les rumeurs se multiplient à mesure que le contrat de Bruno approche de son terme.

  

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