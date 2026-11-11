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La Saudi Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans) a sauvé le club d'Al-Hilal et son entraîneur italien Simone Inzaghi de la trêve internationale actuelle, « le virus FIFA », pour la deuxième fois cette saison.

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Al-Hilal se déplacera chez Al-Ettifaq, le 28 novembre prochain, sur le terrain de ce dernier à Dammam, lors de la treizième journée du championnat Roshn saoudien.

Les étoiles de la Joy Elite League aux entraînements d'Al-Hilal

Al-Hilal a entamé sa préparation en vue de la rencontre ce mercredi, l'équipe ayant repris les entraînements après la longue trêve dont elle a bénéficié durant la période de pause internationale actuelle, qui s'est étalée sur 10 jours.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué qu'Inzaghi a décidé de s'appuyer sur les joueurs de l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Hilal, qui dispute la Joy Elite League, afin de compenser les absences dont souffre l'équipe première durant la période de pause internationale.

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L'équipe des moins de 21 ans d'Al-Hilal affiche des performances moyennes cette saison en Joy Elite League, occupant la sixième place au classement avec 17 points, récoltés grâce à 5 victoires, deux nuls et une unique défaite.

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Il s'agit de la deuxième fois que l'entraîneur italien décide de faire appel aux joueurs de l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Hilal durant la saison en cours, après l'avoir déjà fait lors de la précédente période de pause internationale.

Les absences d'Al-Hilal durant la période de pause internationale

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La principale raison de cette décision est le manque d'effectif manifeste dont souffre l'équipe première durant la période de pause internationale actuelle, en raison du ralliement des joueurs à leurs sélections nationales, auquel s'ajoutent quelques blessures.

Huit joueurs du « Zaïm » ont rejoint la sélection saoudienne lors de son stage actuel dans la capitale qatarie, Doha : Mohammed Al-Owais, Mohammed Mahzari, Hassan Tambakti, Moteb Al-Harbi, Ali Lajami, Mohammed Kanno, Nasser Al-Dawsari et Sultan Mandash.

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Le gardien Yassine Bounou a également rejoint la sélection du Maroc, le défenseur Kalidou Koulibaly celle du Sénégal, son homologue Yusuf Akçiçek la sélection de Turquie des jeunes, le milieu de terrain Sergej Milinković-Savić la sélection de Serbie, son homologue Rúben Neves la sélection du Portugal, et l'ailier Crysencio Summerville celle des Pays-Bas.

À cela s'ajoutent 3 joueurs d'Al-Hilal absents pour cause de blessure, au premier rang desquels le capitaine Salem Al-Dawsari et l'ailier brésilien Gabriel Martinelli, ainsi que le milieu de terrain français Simon Bouabré.

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Les prochains matchs d'Al-Hilal

Al-Hilal se prépare à affronter le club ouzbek de Nasaf, le 23 novembre prochain, sur le terrain de ce dernier, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

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Al-Hilal occupe la deuxième place du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Elite avec 9 points, récoltés grâce à 3 victoires et une unique défaite, à 3 points d'Al-Aïn (Émirats arabes unis), leader du groupe.

Al-Hilal se déplacera ensuite chez Al-Ettifaq, sur le terrain de ce dernier à Dammam, le 28 novembre prochain, lors de la treizième journée du championnat Roshn saoudien.

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Le « Zaïm » trône actuellement en tête du championnat Roshn saoudien avec 30 points, récoltés grâce à 10 victoires et une défaite, avec deux points d'avance sur Al-Qadsiah et Al-Nassr, respectivement deuxième et troisième au classement.