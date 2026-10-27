Deuxième coup dur après le Ballon d'Or : Mbappé au cœur d'une tempête de colère à plusieurs millions, et la raison est choquante

Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a perdu ses contrats avec deux grandes entreprises chinoises, après qu'une vidéo devenue virale, dans laquelle il plaisante au sujet du défunt dirigeant chinois Mao Zedong, a provoqué une vague de colère massive en Chine, au milieu d'accusations selon lesquelles il aurait porté atteinte au sentiment national et franchi les limites acceptables dans le traitement des symboles historiques.

La chaîne française « RMC Sport » a rapporté que les entreprises « Dongpeng », spécialisée dans les boissons, et « Mengniu », dans les produits laitiers, ont annoncé mardi la fin de leur collaboration avec Mbappé, en réaction aux propos qui lui sont attribués dans la vidéo virale, laquelle a suscité une large controverse sur les réseaux sociaux chinois.

L'entreprise « Dongpeng » a affirmé dans un communiqué officiel qu'elle rejetait fermement tout comportement portant atteinte au sentiment national, soulignant qu'elle appliquait une politique de tolérance zéro à l'égard de tels agissements, avant d'annoncer la fin immédiate de toutes les formes de collaboration avec l'attaquant français.

L'entreprise « Mengniu » a publié un communiqué similaire peu de temps après.

Une image satirique attise la crise

La crise remonte à une vidéo dans laquelle Mbappé parle des images satiriques qui l'ont le plus fait rire sur Internet, évoquant un montage où son visage avait été placé à la place de celui d'un personnage qu'il a décrit comme un « dictateur chinois », dans une allusion que l'on croit liée à Mao Zedong.

Les services de vérification numérique de l'Agence France-Presse n'ont pas pu, dans un premier temps, confirmer l'authenticité de la vidéo, tandis que les réactions de colère s'intensifiaient après sa diffusion, au milieu de critiques estimant que les propos étaient offensants pour la Chine et son peuple.

Mbappé jouit d'une grande popularité en Chine, où les supporters suivent avec un vif intérêt les nouvelles des stars du football mondial, malgré l'absence de la sélection chinoise en Coupe du monde depuis son unique participation lors de l'édition 2002. Mais les commentaires satiriques relatifs aux personnages historiques revêtent une sensibilité particulière dans le pays, notamment lorsqu'ils touchent à des symboles politiques majeurs.

Colère chinoise et appels à sanctionner Mbappé

La nouvelle de la fin de la collaboration de l'entreprise « Dongpeng » avec Mbappé a dominé la liste des sujets les plus commentés sur la plateforme chinoise « Weibo », au milieu d'appels de certains utilisateurs à engager des poursuites judiciaires contre le joueur et à réclamer des dommages et intérêts.

Un utilisateur a écrit qu'il n'achèterait plus les produits des deux entreprises tant que des poursuites judiciaires ne seraient pas engagées contre Mbappé, tandis qu'un autre utilisateur a qualifié ses propos de « extrêmement graves et inappropriés », estimant qu'ils avaient franchi les limites acceptables.

Le site sportif chinois « Dongqiudi » a également critiqué la vidéo virale, considérant que les propos constituaient une atteinte à la Chine et au peuple chinois, et blessaient les sentiments des supporters de football du pays.