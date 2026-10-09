« Les visites au stade du Hertha BSC doivent avant tout être une chose : une expérience footballistique commune. Les supporters doivent pouvoir vivre les matches, l’atmosphère et le soutien à l’équipe sans que ce qui se passe dans le stade ne soit accompagné de caméras destinées à des productions de contenu commerciales », a indiqué vendredi le leader de la 2. Bundesliga.

Les photos ou vidéos privées ne sont « bien entendu » pas concernées par les mesures du Hertha.

Dans son communiqué, le club a renvoyé à des règles déjà en vigueur. « Hertha BSC a parfois appliqué leur mise en œuvre de manière moins rigoureuse par le passé. Cela va changer à l’avenir. Le club fera usage de son droit de domicile et appliquera en conséquence les dispositions existantes. »

Sur quelles dispositions s’appuie le Hertha BSC ?

Ces dispositions comprennent le règlement des billets et du stade ainsi que les droits médiatiques et d’exploitation, tels que les fixe le groupe Bundesliga pour les matches de Bundesliga et de 2. Bundesliga.

Le Hertha souligne que les services d’ordre ont reçu pour instruction de faire respecter l’interdiction de créer des vlogs commerciaux à l’encontre des visiteuses et visiteurs « qui se présenteraient avec un équipement de production visiblement professionnel », et de ne pas autoriser l’utilisation dans le stade de l’équipement technique correspondant.

Comment le Dynamo Dresde a-t-il expliqué l’interdiction des vlogs de stade ?

En août, le concurrent de championnat Dynamo Dresde avait publié une déclaration commune avec des ultras et des représentants de supporters sous le slogan « Vlogger ? Pas chez le Dynamo ».

« Filmer des scènes de match et des visites au stade dans le but d’une exploitation commerciale n’est pas autorisé conformément au règlement du stade », peut-on y lire. « Cette interdiction sert notamment à protéger les droits médiatiques et d’exploitation de nos partenaires TV ainsi que les droits de la communauté sportive Dynamo Dresde. »

Dynamo a également souligné expressément que la prise de photos privées et de courtes vidéos n’était pas concernée.