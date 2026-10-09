Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Hertha BSC v 1. FC Magdeburg - 2. Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Deuxième club professionnel allemand à le faire : le Hertha Berlin sévit lui aussi contre les influenceurs au stade

Bundesliga 2
Hertha Berlin vs Greuther Fuerth
Hertha Berlin
Greuther Fuerth
Osnabrueck vs Dynamo Dresden
Osnabrueck
Dynamo Dresden

Après le précurseur Dynamo Dresde, les Berlinois ont désormais emboîté le pas : il n’y aura plus de vlogs commerciaux lors des matches à domicile de la Vieille Dame.

« Les visites au stade du Hertha BSC doivent avant tout être une chose : une expérience footballistique commune. Les supporters doivent pouvoir vivre les matches, l’atmosphère et le soutien à l’équipe sans que ce qui se passe dans le stade ne soit accompagné de caméras destinées à des productions de contenu commerciales », a indiqué vendredi le leader de la 2. Bundesliga.

Les photos ou vidéos privées ne sont « bien entendu » pas concernées par les mesures du Hertha.

Dans son communiqué, le club a renvoyé à des règles déjà en vigueur. « Hertha BSC a parfois appliqué leur mise en œuvre de manière moins rigoureuse par le passé. Cela va changer à l’avenir. Le club fera usage de son droit de domicile et appliquera en conséquence les dispositions existantes. »

Sur quelles dispositions s’appuie le Hertha BSC ?

Ces dispositions comprennent le règlement des billets et du stade ainsi que les droits médiatiques et d’exploitation, tels que les fixe le groupe Bundesliga pour les matches de Bundesliga et de 2. Bundesliga.

Le Hertha souligne que les services d’ordre ont reçu pour instruction de faire respecter l’interdiction de créer des vlogs commerciaux à l’encontre des visiteuses et visiteurs « qui se présenteraient avec un équipement de production visiblement professionnel », et de ne pas autoriser l’utilisation dans le stade de l’équipement technique correspondant.

Comment le Dynamo Dresde a-t-il expliqué l’interdiction des vlogs de stade ?

En août, le concurrent de championnat Dynamo Dresde avait publié une déclaration commune avec des ultras et des représentants de supporters sous le slogan « Vlogger ? Pas chez le Dynamo ».

« Filmer des scènes de match et des visites au stade dans le but d’une exploitation commerciale n’est pas autorisé conformément au règlement du stade », peut-on y lire. « Cette interdiction sert notamment à protéger les droits médiatiques et d’exploitation de nos partenaires TV ainsi que les droits de la communauté sportive Dynamo Dresde. »

Dynamo a également souligné expressément que la prise de photos privées et de courtes vidéos n’était pas concernée.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google