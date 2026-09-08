L'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool et joueur actuel de Trabzonspor en Turquie, est absent de la liste des nommés pour le Ballon d'Or 2026, la récompense attribuée au meilleur joueur du monde.

Le magazine français « France Football », en collaboration avec l'Union européenne de football « UEFA », a dévoilé ce mardi la liste complète des joueurs nommés pour remporter le Ballon d'Or 2026, avec une absence attendue de Salah.

Des statistiques ternes

Salah n'a pas affiché la saison dernière son niveau habituel sous le maillot de son ancien club, Liverpool, échouant à remporter le moindre titre collectif avec l'équipe, en plus de statistiques individuelles ternes.

La star égyptienne a disputé 41 matchs sous le maillot de Liverpool toutes compétitions confondues, au cours desquels elle n'a inscrit que 12 buts, dont 7 en Premier League, un bilan faible comparé à son rendement de la saison précédente par exemple, lorsqu'il avait marqué 34 buts en 52 matchs toutes compétitions confondues.

Sur le plan international, avoir conduit l'équipe d'Égypte à un exploit historique en atteignant les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 pour la première fois de son histoire n'a pas suffi à Salah.

Malgré tout, l'impact de Salah n'a pas été majeur, puisque le joueur de 34 ans a inscrit un but et délivré 2 passes décisives en 5 matchs disputés lors du tournoi qui s'est tenu cet été.

Une absence pour la deuxième fois

L'absence de la liste des nommés pour la plus importante distinction individuelle au monde n'est pas la première dans la carrière de Salah, puisqu'il avait déjà été écarté de la liste il y a deux ans, lors de l'édition 2024, remportée par l'Espagnol Rodri.

Malgré tout, la star égyptienne a été en lice pour la récompense à 6 autres reprises, toutes durant sa période à Liverpool, la dernière l'an passé, en 2025, lorsqu'il a réalisé son meilleur résultat en terminant à la quatrième place, après avoir remporté le titre de Premier League, sachant qu'Ousmane Dembélé a été sacré lors de cette édition.

Salah a été nommé pour la récompense pour la première fois en 2018, terminant à la sixième place, après sa première saison à Liverpool.

Il a ensuite poursuivi son éclat, et a été nommé l'année suivante, en 2019, après avoir remporté le titre de la Ligue des champions, avant de terminer la course à la cinquième place.

La récompense a été annulée en 2020, l'année où Salah a remporté le titre de Premier League pour la première fois de sa carrière, puis il a été nommé en 2021 et a occupé la septième place.

La star égyptienne a maintenu sa présence dans la liste des nommés en 2022, occupant la cinquième place, avant de terminer à la 11e place en 2023, son plus mauvais classement.

Le rêve du Ballon d'Or est-il terminé ?

Compte tenu de son âge avancé et de l'éloignement de son club actuel, Trabzonspor, de la lutte pour les titres, que ce soit en championnat turc ou dans les grandes compétitions européennes, Salah semble loin de pouvoir concourir pour le Ballon d'Or.

Malgré tout, Salah a été à plusieurs reprises très proche de disputer la prestigieuse récompense, notamment l'an passé lorsqu'il a brillé et a été l'élément le plus marquant du retour de Liverpool sur le podium avec le titre de Premier League.

Salah était considéré comme le joueur arabe capable de remporter le Ballon d'Or pour la première fois, mais les circonstances de sa carrière ne l'ont pas aidé à concrétiser ce rêve, qui semble désormais lointain sur le plan théorique.

La star égyptienne s'est contentée de remporter à deux reprises le Ballon d'Or africain, en 2017 et 2018.

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