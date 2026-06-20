Le Real Madrid poursuit son analyse des cibles disponibles pour renforcer son milieu de terrain durant le mercato estival, tandis que les spéculations s’intensifient autour des joueurs susceptibles de rallier l’équipe dirigée par José Mourinho.

Depuis la nomination de José Mourinho au poste d’entraîneur, le club a déjà officialisé les arrivées de Bernardo Silva, Marc Cucurella et Ibrahima Konaté, et plusieurs sources évoquent également l’arrivée imminente de Denzel Dumfries.

Selon le journaliste italien Gianluigi Longari, le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernández aurait même trouvé un accord verbal de principe avec le club madrilène pour un contrat de cinq ans.

Il a précisé que le milieu de terrain de Chelsea fait partie des principales cibles du club madrilène cet été.

Sur son compte X, Longari précise toutefois que Chelsea ne souhaite pas se séparer de l’international argentin, mais qu’il pourrait céder sous la pression du joueur si des négociations officielles s’ouvraient entre les deux clubs.

Il précise toutefois que les Blues n’ont, pour l’instant, reçu aucune offre officielle et estiment le joueur à au moins 120 millions d’euros, en raison de son poids sportif et de la durée de son contrat.

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Une version différente

Toutefois, Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans les transferts, livre une version différente : selon lui, le Real Madrid n’a pas encore fixé son choix concernant le milieu de terrain visé, même si le nom d’Enzo Fernández est régulièrement associé au club depuis plusieurs semaines.

Selon lui, les informations faisant état d’un accord trouvé entre le joueur et le Real Madrid sur les conditions personnelles sont infondées, car aucun contact formel n’existe actuellement entre les deux clubs.

Selon lui, le nom d’Enzo figure parmi une short-list de plusieurs profils étudiés en interne ; quatre autres options sont à l’étude par la direction sportive, et l’ensemble du projet en est encore au stade de l’analyse, loin d’une phase avancée.

Le club madrilène souhaite d’abord régler quelques dossiers de départs et alléger son effectif avant d’entamer des négociations concrètes pour un nouveau milieu. Malgré ce démenti, Enzo a déjà exprimé à plusieurs reprises son admiration pour le Real et son ouverture à un départ vers le Santiago Bernabéu.

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