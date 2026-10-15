Les plus de 11 000 kilomètres que le Borussia Dortmund doit parcourir ces jours-ci pour disputer trois matches à l’extérieur en seulement six jours ont été largement évoqués avant son deuxième match de Ligue des champions de la saison. D’abord l’extrême nord de la Norvège, où le BVB s’est incliné 0-1 (0-0) mercredi soir face à Bodö/Glimt, puis la capitale samedi pour affronter l’Union Berlin, avant un déplacement mardi prochain dans le lointain Azerbaïdjan pour y rencontrer Sabah FK.

« Aucune équipe au monde ne peut disputer l’intégralité des matches avec les mêmes onze joueurs en enchaînant de tels déplacements. C’est pourquoi nous avons procédé à des changements aujourd’hui », a expliqué l’entraîneur du BVB, Niko Kovac, au micro de DAZN avant la rencontre à Bodö/Glimt, justifiant ainsi les cinq changements opérés dans son onze de départ par rapport au match nul 2-2 contre le Werder Brême vendredi dernier.

Le patron de la défense Nico Schlotterbeck, qui vient tout juste de se remettre d’une nouvelle blessure à la cheville, est même resté chez lui pour être ménagé. Ramy Bensebaini l’a remplacé dans la défense à trois. Mais Kovac a également effectué quatre autres changements : Konstantinos Karetsas à la place d’Ethan Nwaneri, Samuele Inacio à la place de Marcel Sabitzer et, deux choix tout de même assez surprenants, Joey Veerman et Fabio Silva à la place de Felix Nmecha et Serhou Guirassy.

BVB : le « plan pelouse synthétique » raté de Niko Kovac

« J’espère que nous avons fait les bons changements », a ajouté Kovac avec un sourire. Non, ce n’était pas le cas. Du moins, pas avant le match. Le staff de Dortmund attendait pourtant beaucoup, sur le plan offensif, des titularisations de Karetsas et d’Inacio, notamment compte tenu de la surface inhabituelle à Bodö. « Je pense que les joueurs de plus petite taille se débrouillent mieux sur pelouse synthétique. C’est pour cela que nous avons choisi Kosta, Samuele et aussi Fabio aujourd’hui, parce qu’ils sont plus à l’aise dans leurs déplacements sur cette pelouse synthétique », a expliqué Kovac avant le coup d’envoi.

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Mais ce « plan pelouse synthétique », qui visait à créer du danger en attaque grâce à Karetsas, Inacio et Silva, plus vifs et mobiles que les autres options, a complètement échoué. Les deux jeunes talents de 18 ans, Karetsas et Inacio, ont particulièrement semblé ne pas être à leur place, car le BVB n’est pas parvenu à les mettre dans des situations où ils auraient pu exploiter leurs qualités en un contre un et dans les combinaisons rapides dans les petits espaces. L’effet que Kovac espérait obtenir avec ses choix dictés par la surface de jeu s’est ainsi peu à peu dissipé au fil du match.

Qu’a reproché Niko Kovac à son équipe après la défaite 0-1 du BVB à Bodö/Glimt ?

« Nous avons très mal joué avec le ballon, l’adversaire était beaucoup plus vif », a déclaré Kovac. Il a dû reconnaître que, pour appliquer son plan de jeu, il aurait été nettement préférable de miser d’emblée sur la dynamique d’un Nmecha ou d’un Nwaneri et sur la présence physique d’un Guirassy. Bodö/Glimt a « beaucoup mieux attaqué la profondeur que nous. Nous avons tout joué dans les pieds, rien derrière la ligne défensive. Et comme ça, on ne peut pas désorganiser un adversaire », a poursuivi Kovac.

Avec le recul, le Croate se reprochera de ne pas avoir corrigé plus tôt sa rotation malheureuse en procédant à des changements dès la mi-temps. Après la pause, rien n’a donc changé dans un premier temps. Et tandis que le BVB perdait toute agressivité, les joueurs locaux devenaient de plus en plus dangereux, jusqu’à inscrire par Fredrik Sjövold, à la 52e minute, le but de l’ouverture du score, finalement synonyme de victoire.

« Nous avions toujours un temps de retard, nous n’étions pas assez agressifs. C’était beaucoup trop insuffisant, voilà le problème aujourd’hui », a regretté le défenseur central Waldemar Anton après la rencontre sur DAZN. « Jusqu’au but encaissé, nous avons été inexistants. En première période, nous n’avons pas joué avec la passion et l’intensité nécessaires pour gagner ici », s’est emporté Kovac. Après une heure de jeu, il a finalement réagi et amorcé un redressement en effectuant quatre changements d’un coup.

Felix Nmecha et ses coéquipiers donnent une tout autre dynamique au BVB

Le visage du match a aussitôt changé : le BVB a soudain affiché de la dynamique et de la détermination. Nmecha a joué un rôle moteur, apportant du danger devant le but et cette profondeur qui avait tant manqué jusque-là. Il a donné l’impulsion et, dès ses premières minutes sur le terrain, a eu plus d’impact que le décevant Veerman en une heure. Grâce à sa puissance physique, Guirassy a eu un tout autre effet sur les défenseurs de Bodö que Silva, tandis que Ryerson et Nwaneri ont apporté une percussion bien différente de celle de Karetsas et Inacio.

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Dortmund a ainsi fini par semer dans la défense norvégienne le désordre que Kovac espérait voir dès la première minute. « En seconde période, on a vu que c’était possible quand nous faisions mieux les choses », a constaté l’entraîneur du BVB en grinçant des dents. « Ce n’est qu’après les quatre changements que nous sommes mieux entrés dans le match et que nous en avons pris le contrôle », a-t-il ajouté. Anton a lui aussi souligné : « Après le but encaissé, nous avons commencé à jouer au football. »

Autre conséquence de cette déception à Bodö/Glimt : malgré les déplacements éprouvants, une large rotation ne devrait plus être à l’ordre du jour pour la suite de cette semaine à l’extérieur du BVB. « Chacun des joueurs de notre effectif a les qualités pour jouer », a certes souligné Kovac, avant d’ajouter avec autocritique : « Cela n’a pas fonctionné aujourd’hui et j’en assume la responsabilité, puisque c’est moi qui ai composé l’équipe. »