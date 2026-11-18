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Le Real Madrid et Antonio Rüdiger se sépareront-ils après la saison ? Son éventuel successeur pourrait venir de Bundesliga.

En cas de départ d’Antonio Rüdiger l’été prochain, le Real Madrid aurait aussi deux joueurs de Bundesliga en vue pour lui succéder.

Selon le journaliste espagnol Jorge Picon de Radio Marca, de nombreux éléments laissent actuellement penser que cette saison sera la dernière de Rüdiger sous le maillot du Real Madrid. Le contrat de l’ancien international expire fin juin et, dans l’entourage du club, les signes indiqueraient une séparation.

Si Rüdiger quitte effectivement le club madrilène après cinq ans, les Merengue devront lui trouver un successeur. Selon Picon, le Real suit quatre candidats dans cette optique : Nico Schlotterbeck, du BVB, Finn Jeltsch, du VfB Stuttgart, Alessandro Bastoni, de l’Inter Milan, et Jacobo Ramon, de Como Calcio.

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Ce dernier serait de loin l’option la moins coûteuse : lors du transfert du joueur de 21 ans vers le club italien à l’été 2025, le Real s’est réservé une clause de rachat. Celle-ci serait d’environ neuf millions d’euros.

Getty Images

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Nico Schlotterbeck au Real Madrid grâce à une clause libératoire ?

Pour les trois autres candidats, Madrid devrait très probablement débourser beaucoup plus. Après sa prolongation de contrat au début de l’été, Schlotterbeck est lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2031. Il pourrait toutefois quitter le club l’été prochain grâce à une clause libératoire fixée, selon les informations rapportées, entre 50 et 60 millions d’euros.

Jeltsch, dont le contrat avec le VfB court jusqu’en 2030 , et Bastoni, lié à l’Inter jusqu’en 2028, coûteraient probablement des sommes similaires. Le FC Barcelone a lui aussi manifesté à plusieurs reprises un vif intérêt pour le joueur italien de l’Inter Milan.

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Antonio Rüdiger veut remporter un titre avec le Real Madrid

Dans un entretien accordé à The Athletic, Rüdiger a expliqué qu’il voulait absolument remporter un titre lors de ce qui pourrait être sa dernière saison au Real. « Deux ans pendant lesquels nous n’avons rien gagné au Real Madrid. C’est terrible. » Chez le club le plus titré du championnat d’Espagne, Jose Mourinho, de retour, devrait combler cette soif de grands titres.

Le défenseur n’a pas souhaité s’exprimer sur son propre avenir. Pour l’heure, il se concentre entièrement sur les échéances sportives. « Ma priorité est de gagner », a souligné Rüdiger.