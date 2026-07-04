La présence arabe et africaine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 s'est limitée à l'Égypte et au Maroc. Quand ces deux nations voisines pourraient-elles s'affronter dans le tournoi ?

Les Marocains ont terminé deuxième du groupe C puis éliminé les Pays-Bas aux tirs au but en huitièmes de finale.

Le parcours de l’Égypte a suivi une trajectoire proche : les Pharaons ont d’abord terminé deuxièmes du groupe 7, puis ont disposé de l’Australie aux tirs au but en huitièmes de finale.

Les Lions de l’Atlas défieront le Canada ce samedi soir en huitièmes de finale, tandis que les Pharaons croiseront l’Argentine mardi prochain.

Deux parcours distincts

Les deux formations suivent des chemins distincts : une rencontre ne pourra donc se produire qu’en finale, le 19 juillet au soir, ou, à défaut, lors du match pour la troisième place, programmé le même jour en matinée.

Le parcours du Maroc

Le Maroc évolue dans le premier tableau, où figurent également la France, l’Espagne et le Portugal.

Dans cette partie de tableau, le Maroc affronte le Canada, tandis que la France défie le Paraguay ; les vainqueurs de ces deux rencontres se retrouveront en quarts de finale.

De l’autre, l’Espagne défiera le Portugal, tandis que les États-Unis croiseront la Belgique ; les deux vainqueurs se retrouveront en quarts.

Les deux vainqueurs se retrouveront en demi-finale.

Le parcours de l'Égypte

Dans le deuxième chapeau, où figure l’Égypte, on retrouve l’Argentine, le Brésil et l’Angleterre.

Le Brésil défiera la Norvège, tandis que le Mexique sera opposé à l’Angleterre ; les vainqueurs de ces deux rencontres s’affronteront en quarts de finale.

L’Égypte défiera l’Argentine, tandis que la Colombie croisera la Suisse ; les deux équipes qualifiées s’affronteront en quarts de finale.

Les deux formations qui sortiront vainqueurs de ces confrontations se retrouveront en demi-finale.

Consultez le calendrier des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.