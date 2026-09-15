Deux Saoudiens en Espagne : la promotion des frères Al-Jaarafi au FC Séville

Les frères Abdullah et Khalid Al-Jaarafi ont joué pour l'équipe de Séville (D) la saison passée, et ils franchissent aujourd'hui un cap en rejoignant l'équipe qui évolue en cinquième division espagnole (Tercera RFEF).

Abdullah et Khalid Al-Jaarafi continueront de jouer pour le club de Séville lors de la saison 2026-2027, les deux frères saoudiens abordant leur deuxième saison avec le club. Avant le lancement de la nouvelle campagne, ils ont été promus dans l'équipe de Séville (C).

Au cours des dernières semaines, ils s'entraînaient sous la direction de l'entraîneur Marco García en vue de la compétition en cinquième division espagnole.









Lors de leur première saison avec le club, les frères Al-Jaarafi ont fait partie des joueurs les plus en vue de l'équipe de Séville (D), l'équipe internationale du club fondée dans le cadre du projet de l'académie de Séville.

Leurs solides performances sous la direction d'Óscar Olumo leur ont permis de franchir une nouvelle étape dans leur carrière footballistique, leur donnant l'occasion de commencer à disputer le cinquième échelon du football espagnol avec la deuxième équipe réserve du club de Séville.