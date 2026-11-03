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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Deux remplacements en 34 minutes : un fait étrange frappe Al Hilal face à Shabab Al Ahli

Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Champions League Elite
S. Inzaghi
S. Bouabre
M. Mahzari
N. Al-Dawsari
S. Dahal
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Italie
France

Une crise frappe « le Leader »

Le club saoudien d'Al-Hilal a été confronté à une situation insolite lors de son duel face à Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie d'élite.

Al-Hilal a reçu son homologue Shabab Al-Ahli, ce mardi, sur la pelouse du Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

La rencontre a été le théâtre d'une situation insolite pour l'équipe saoudienne, puisque son entraîneur italien Simone Inzaghi a procédé à deux changements en première période, et plus précisément au cours des 34 premières minutes.

Le premier changement est intervenu à la 28e minute, lorsqu'Inzaghi a décidé de faire entrer l'arrière droit Mohamed Mahzari à la place de son compatriote Sabri Dahel, bien que ce dernier n'ait montré aucun signe de blessure.

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Six minutes plus tard, l'entraîneur italien a été contraint de faire entrer son joueur Nasser Al-Dawsari à la place du Français Simon Boabré, après que ce dernier s'est blessé lors d'une percée balle au pied au milieu du terrain.

À noter qu'Al-Hilal avait entamé la rencontre de belle manière, en inscrivant le but de l'ouverture du score après seulement 6 minutes de jeu, par l'intermédiaire de son attaquant anglais Ollie Watkins.

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