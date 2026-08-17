Deux recrues pour l'entraînement et le vestiaire ? Scholes : Chelsea gaspille son argent

Paul Scholes, l'ancienne star de Manchester United, a critiqué l'approche de Chelsea sur le marché des transferts estival, estimant que les Blues sont passés d'une dépendance excessive aux jeunes joueurs au recrutement d'éléments chevronnés qui pourraient ne pas obtenir suffisamment de temps de jeu.

Les propos de Scholes interviennent au moment où Chelsea cherche à changer de cap après une saison agitée qui s'est soldée par un échec à se qualifier pour les compétitions européennes.

Plutôt que de continuer à recruter des talents en provenance d'Europe et d'Amérique du Sud, le club s'est concentré sur des joueurs possédant l'expérience de la Premier League anglaise, Morgan Rogers et Maxence Lacroix étant les exemples les plus marquants de cette orientation.

Alonso, qui occupe le poste de directeur technique et pas seulement d'entraîneur, a obtenu une plus grande influence sur les dossiers des arrivées et des départs. Après l'échec du club dans le recrutement de Granit Xhaka, l'entraîneur espagnol a joué un rôle central dans les signatures de Danny Welbeck et Jordan Henderson, dans le but de renforcer le leadership au sein du vestiaire, notamment depuis le départ de Thiago Silva.

Le site Metro a rapporté les doutes de Scholes quant à l'impact de ces deux recrues si elles ne jouent pas régulièrement, lui qui a déclaré dans l'émission « The Overlap » : « J'ai le sentiment que Chelsea est passé d'un extrême à l'autre. Vous avez un groupe de joueurs de 21 ans, et il aurait fallu ajouter des éléments de 28 ou 29 ans, mais vous avez recruté des joueurs qui approchent des 37 ou 38 ans. »

Il a ajouté : « Je comprends le transfert de Xhaka, c'est encore un bon joueur et il a été excellent lors de la Coupe du monde. Quant à Welbeck et Henderson, leur plus grand impact se fera à l'entraînement, car ils ne joueront pas tout le temps, surtout Henderson. Et si Chelsea a de l'argent (à gaspiller) de cette manière, c'est son affaire. »

Carragher s'en mêle

Scholes a reçu le soutien de Jamie Carragher, qui s'est particulièrement étonné du recrutement de Henderson, son ancien coéquipier à Liverpool, âgé de 36 ans, qui a vécu depuis son départ d'Anfield de courtes expériences avec Al-Ettifaq en Arabie saoudite, l'Ajax et Brentford.

Carragher a estimé que le recrutement de Lacroix en provenance de Crystal Palace était logique, dans la mesure où Chelsea dispose d'un grand nombre de jeunes défenseurs, mais il s'est interrogé sur la capacité de Henderson et Welbeck à régler les problèmes de l'équipe sur le terrain, dont le grand nombre de cartons rouges et le gaspillage des avantages acquis.

La saison dernière, Chelsea a enregistré un record pour le club en recevant huit cartons rouges, et a également gaspillé son avance dans plusieurs matchs.

Carragher a ajouté : « Ils apporteront quelque chose en dehors du terrain, mais Chelsea a besoin d'expérience sur le terrain. Ils pourraient jouer les 10 ou 15 dernières minutes pour aider à préserver les résultats, mais la présence d'un joueur de 28 ou 29 ans, comme Youri Tielemans, aurait été plus utile. »

Carragher a considéré que le transfert du joueur de Crystal Palace avait plus de valeur que le recrutement de Henderson, car Chelsea a besoin d'expérience durant les matchs, et pas seulement au sein du vestiaire.

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