Deux recrues du Feyenoord ont semé le doute chez Tobias van den Elshout : « Je ne m’attendais pas à… »

Tobias van den Elshout se réjouit de la progression qu’il connaît au Feyenoord, comme il l’a confié à ESPN. Le milieu de terrain de 19 ans a déjà disputé sept matches de l’Eredivisie VriendenLoterij depuis la trêve hivernale.

L’été dernier, le club avait pourtant investi 17 millions d’euros pour recruter deux autres milieux offensifs : Sem Steijn, en provenance du FC Twente, et Luciano Valente, arrivé du FC Groningen.

Van den Elshout a alors douté de son avenir : « Je ne pensais pas en être là aujourd’hui. J’avais envisagé, l’été dernier et même cet hiver, d’être prêté. Finalement, cela ne s’est pas fait et j’en suis très heureux aujourd’hui. »

Le club ne souhaitait pas le prêter au FC Volendam, son contrat expirant initialement en 2027. Depuis, les deux parties ont trouvé un accord pour prolonger l’aventure jusqu’en 2029, avec une année optionnelle supplémentaire.

« C’est un très beau moment pour moi de prolonger mon contrat. Ça fait vraiment du bien de savoir que je vais pouvoir continuer à jouer pour ce club dans les années à venir », se souvient Van den Elshout à propos de la signature de son contrat.

Le milieu de terrain hollandais devrait même être titulaire samedi après-midi contre le FC Groningen, la saison de Jakub Moder étant déjà terminée.

Dans ce contexte, il devrait animer le milieu de terrain aux côtés d’Oussama Targhalline et de Valente, avec qui il entretient déjà des liens étroits.