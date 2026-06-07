Kansas City a été secouée par deux fusillades distinctes. La première a fait neuf blessés. Plus tard dans la journée de samedi, une autre fusillade a fait deux morts.

Kansas City sert de camp de base à l’équipe nationale néerlandaise pendant la Coupe du monde, tandis que les sélections argentine et anglaise ont également éludomicile dans la ville.

La première, sans faire de victime, a eu lieu sur Troost Avenue, à une vingtaine de minutes de route du centre d’entraînement du Kansas City Current, où le groupe des Oranje est attendu.

La police de Kansas City a confirmé à plusieurs médias américains un bilan total de neuf blessés.

Trois d’entre elles ont été transportées par ambulance à l’hôpital ; les six autres s’y sont rendues par leurs propres moyens. Aucune blessure n’a mis leur vie en danger.

Plus tard dans la journée, un second incident a été signalé près de Westport Road, à environ trois kilomètres de Troost Avenue et à une quinzaine de kilomètres du centre d’entraînement du KC Current. Les forces de l’ordre ont découvert deux hommes abattus dans un supermarché.

Les secours sont rapidement intervenus. Jeron Jackson (18 ans) a succombé à l’hôpital, tandis que Rickey Cal (24 ans) a été déclaré mort sur place. Selon la chaîne d’information KSHB, le tireur est toujours en fuite.

La sélection néerlandaise n’est pas encore arrivée à Kansas City. Lundi, les Oranje disputeront un match amical à New York contre l’Ouzbékistan avant de rejoindre leur camp de base dans le Missouri.