Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Loai Mohamed
Traduit par

Deux pays seulement : qui a privé Harry Kane de l'unanimité des journalistes au Ballon d'Or ?

H. Kane
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Angleterre
Allemagne

L'attaquant anglais n'a pas figuré dans le top 10 de deux pays

L'offre Ultime
MyCanal

myCANAL

✅ Le bouquet complet "Canal+ Sport" inclut nativement toutes les chaînes beIN SPORTS, ce qui vous permet de regarder 100 % de la Bundesliga sans jamais quitter la fluidité de l'interface myCANAL.

✅ En plus du championnat allemand, cet abonnement est le plus exhaustif du marché français, regroupant la Ligue des Champions, la Premier League, la Formule 1 et le Top 14 de rugby au même endroit.

✅ L'application myCANAL est largement reconnue comme la meilleure du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle (4K sur les grands événements) et la fonctionnalité "Mode Expert" pour suivre les statistiques en temps réel.

Prix mensuel à partir de29,99 €
Flexibilité Digitale
beIN Sports CONNECT logo

beIN Sports CONNECT

✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund.

✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs.

✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.

Prix mensuel à partir de15,00 € par mois

Dans un vote qui a retenu l'attention malgré le faible écart ayant départagé le Ballon d'or, le nom de Harry Kane a été absent de la liste des dix meilleurs joueurs chez les journalistes de deux pays seulement.

Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « AS » d'après le magazine « France Football », seuls les journalistes du Mexique et de la Côte d'Ivoire n'ont pas voté pour Kane, un paradoxe frappant après le sacre de l'attaquant du Bayern Munich, qui a devancé Kylian Mbappé de 28 points.

Le magazine « France Football » a dévoilé les détails du vote pour le Ballon d'or masculin, remporté par Kane après que 40 journalistes l'ont choisi à la première place, contre 23 voix pour Mbappé en tête, tandis que Lamine Yamal, troisième avec un total de 881 points, a obtenu 13 voix pour la première place.

Trois pays ont écarté Mbappé, quatre ont ignoré Yamal

Kane n'est pas le seul à avoir été absent de certaines listes de dix : trois votants n'ont pas placé Mbappé parmi les dix meilleurs joueurs, à savoir les représentants de la Grèce, de l'Écosse et de l'Ukraine. Quant à Yamal, il s'est retrouvé hors de la liste des dix premiers chez les votants de quatre pays : la Biélorussie, le Cameroun, la Croatie et la Grèce.

Prochains matchs
FCB

FCB

Bundesliga

31 oct. 2026

BVB

BVB

Rodri, quatrième et meilleur Espagnol au classement après Yamal, a obtenu les voix de la première place de dix pays : le Nigeria, les États-Unis, le Guatemala, la Corée du Sud, la République tchèque, la Serbie, la Thaïlande, le Vietnam, la Croatie et l'Islande.

Quant à Fabián Ruiz, qui a terminé le vote à la dixième place, il a été choisi par les représentants du Gabon, du Pérou, de la Syrie et de l'Ukraine à la première place.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google