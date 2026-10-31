Deux pays seulement : qui a privé Harry Kane de l'unanimité des journalistes au Ballon d'Or ?

Dans un vote qui a retenu l'attention malgré le faible écart ayant départagé le Ballon d'or, le nom de Harry Kane a été absent de la liste des dix meilleurs joueurs chez les journalistes de deux pays seulement.

Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « AS » d'après le magazine « France Football », seuls les journalistes du Mexique et de la Côte d'Ivoire n'ont pas voté pour Kane, un paradoxe frappant après le sacre de l'attaquant du Bayern Munich, qui a devancé Kylian Mbappé de 28 points.

Le magazine « France Football » a dévoilé les détails du vote pour le Ballon d'or masculin, remporté par Kane après que 40 journalistes l'ont choisi à la première place, contre 23 voix pour Mbappé en tête, tandis que Lamine Yamal, troisième avec un total de 881 points, a obtenu 13 voix pour la première place.

Trois pays ont écarté Mbappé, quatre ont ignoré Yamal

Kane n'est pas le seul à avoir été absent de certaines listes de dix : trois votants n'ont pas placé Mbappé parmi les dix meilleurs joueurs, à savoir les représentants de la Grèce, de l'Écosse et de l'Ukraine. Quant à Yamal, il s'est retrouvé hors de la liste des dix premiers chez les votants de quatre pays : la Biélorussie, le Cameroun, la Croatie et la Grèce.

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Rodri, quatrième et meilleur Espagnol au classement après Yamal, a obtenu les voix de la première place de dix pays : le Nigeria, les États-Unis, le Guatemala, la Corée du Sud, la République tchèque, la Serbie, la Thaïlande, le Vietnam, la Croatie et l'Islande.

Quant à Fabián Ruiz, qui a terminé le vote à la dixième place, il a été choisi par les représentants du Gabon, du Pérou, de la Syrie et de l'Ukraine à la première place.