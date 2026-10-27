Tous les regards se tournent vers l'avenir du club saoudien d'Al-Ittihad, à la faveur de démarches accélérées visant à privatiser le club et à ouvrir la porte à de nouveaux investisseurs, dans un contexte marqué par des informations faisant état de l'entrée de deux consortiums en compétition pour son rachat. Une initiative susceptible de représenter un tournant majeur dans le parcours de l'un des clubs saoudiens les plus prestigieux et les plus populaires.

Selon ce qu'a révélé le journaliste saoudien Abdallah Falata, le dossier de la vente d'Al-Ittihad a dépassé le stade de la proposition théorique pour atteindre des étapes concrètes avancées, après que deux consortiums ont présenté des offres à l'organisme concerné par l'opération de rachat, alors que le nom de l'acquéreur final n'a pas encore été officiellement annoncé.

Falata a précisé, lors de son passage dans l'émission « Al-Mansa » sur le réseau de chaînes « Thmanyah », que les procédures liées à la vente du club évoluent dans la bonne direction, exprimant son espoir de voir l'opération aboutir avant la fin de la saison en cours.

Le journaliste saoudien a déclaré : « Je m'attends et j'espère que le dossier soit bouclé d'ici la fin de la saison, car les procédures avancent et certains engagements ont été pris lors de l'étape actuelle. »









Ces développements indiquent que le dossier de la privatisation d'Al-Ittihad approche de phases décisives, alors que se poursuivent les démarches liées à l'opération de vente, malgré l'absence, à ce jour, d'annonce concernant l'identité de l'investisseur retenu ou la signature d'un accord définitif de transfert de propriété.

Ces étapes s'inscrivent dans le cadre d'un projet plus large de privatisation des clubs sportifs saoudiens, parmi les objectifs de la Vision 2030 du Royaume, qui vise à élargir la participation du secteur privé dans l'investissement sportif, à renforcer la gouvernance et à assurer la viabilité financière des clubs.

Selon les informations qui circulent au sujet de cette transaction, le Fonds public d'investissement vise à vendre 70 % des actions du club d'Al-Ittihad, tout en conservant une part de 30 %, ce qui permettrait l'entrée d'un nouvel investisseur qui détiendrait la majeure partie de la propriété, le Fonds demeurant partenaire du club.









Cette opération tend à offrir à Al-Ittihad l'opportunité de bénéficier des investissements du secteur privé, ce qui pourrait contribuer à développer ses ressources financières et à renforcer sa capacité à être compétitif, tout en préservant son statut historique et sa large base de supporters.

Malgré les propos évoquant l'avancement des procédures et l'entrée de plus d'un acteur en compétition, les détails des offres présentées et leur valeur financière n'ont pas été annoncés officiellement, de même que n'a pas été révélée l'identité de la partie qui remportera le droit d'acquérir la majeure partie des actions du club.

L'entrée de deux consortiums en compétition constitue un indice de l'existence d'un intérêt pour l'investissement dans le club, selon ce qu'a rapporté Falata, mais la conclusion de la transaction restera liée à l'achèvement des procédures nécessaires et à l'accord sur les conditions finales entre les parties concernées.

La fin de la saison en cours demeure l'échéance à laquelle Falata espère voir l'opération aboutir, dans l'attente de ce que donneront les démarches en cours au cours de la période à venir.







