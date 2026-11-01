Deux nuits de fête et d'alcool : Jack Grealish au cœur d'un nouveau scandale avec Everton

L'Anglais Jack Grealish, joueur d'Everton, se retrouve au cœur d'une nouvelle affaire disciplinaire, après que des rapports de presse britanniques ont révélé qu'il avait passé deux soirées consécutives à faire la fête et à boire en abondance, avant d'être écarté de la liste de l'équipe pour affronter Newcastle United en Carabao Cup, rencontre qui s'est soldée par une victoire d'Everton 3-1, en raison de son non-respect du règlement intérieur du club.

Le journal britannique « The Sun » a indiqué que Grealish, âgé de 31 ans, avait entamé ses soirées le 19 octobre dernier, après avoir assisté à la cérémonie de remise des prix « Pride of Britain » à l'hôtel Grosvenor House, dans la capitale Londres, avant de se rendre au bar karaoké « Bam Karaoke Box », dans le quartier de Victoria, où il a passé de longues heures en compagnie de ses amis jusqu'aux premières heures du matin.

Le journal a rapporté, citant une source bien informée, que le joueur était d'excellente humeur à l'issue de la cérémonie de remise des prix, et qu'il était sorti avec un groupe d'amis pour boire et chanter, précisant que le groupe avait quitté les lieux à une heure tardive, Grealish semblant pleinement profiter de la soirée.

Les soirées se sont poursuivies la nuit suivante, le joueur d'Everton ayant été aperçu au pub « The Macky Bar » dans la ville de Wilmslow, au nord-ouest de l'Angleterre, en compagnie de ses coéquipiers Jordan Pickford et Tyler Dibling, ainsi que de son ancien coéquipier à Manchester City, Kyle Walker.

Prochains matchs NEW Premier League 15:00 EVE Regarder

Selon le rapport, le groupe a regardé le match entre le Paris Saint-Germain et Barcelone en Ligue des champions dans une salle privée du pub, tout en consommant des quantités de boissons, d'après le témoignage de l'une des personnes présentes, qui a indiqué que Grealish avait pris part à cette ambiance, avant de se rendre plus tard dans une salle de bowling à Altrincham.

Une absence à l'entraînement à l'origine de l'écartement de Grealish

Malgré la polémique soulevée au sujet des soirées du joueur, les rapports n'ont pas officiellement établi de lien entre celles-ci et la décision de l'écarter de la rencontre face à Newcastle, indiquant que la raison directe résidait dans son absence à l'une des séances d'entraînement sans autorisation préalable.

Grealish avait déjà manqué la rencontre face à Arsenal en Premier League lors du week-end précédent, alors que l'on s'attendait à son retour après sa guérison de la maladie, mais il n'a pas figuré dans la liste d'Everton pour le match contre Newcastle, après que le club a décidé de prendre une mesure disciplinaire à son encontre.

Everton a confirmé dans un communiqué officiel que le joueur n'était pas disponible pour participer en raison de son infraction aux règles de discipline au sein du club, tandis que l'entraîneur David Moyes, âgé de 63 ans, a soutenu la décision, déclarant : « Je n'entrerai pas dans les détails. Le club a pris la décision et je la soutiens, et je ne veux rien dire d'autre à ce sujet. »