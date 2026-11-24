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Jamie Carragher a livré une critique cinglante de la défense actuelle de Chelsea. Il doute que Wesley Fofana et Levi Colwill possèdent les qualités nécessaires pour former une charnière de haut niveau. L'ancien capitaine de Liverpool estime qu'il leur manque l'autorité indispensable pour diriger la défense d'un club qui ambitionne de disputer la Ligue des champions.

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Une charnière vouée à l'échec ?

La solidité défensive de Chelsea fait l'objet d'un examen attentif après une série de performances irrégulières qui ont amené supporters et observateurs à s'interroger sur la stratégie de recrutement du club. Malgré des investissements importants en défense, Chelsea reste vulnérable face aux adversaires physiques, ce qui conduit Carragher à juger que la charnière actuellement privilégiée ne fonctionne pas fondamentalement.

La critique de Carragher porte sur le manque de complémentarité qu'il perçoit entre les deux joueurs, qui semblent tous deux éprouver des difficultés lorsqu'ils doivent diriger la défense. « En tant que charnière, ça ne marchera jamais, parce qu'ils ne sont pas assez physiques et qu'il n'y a pas de véritable leader », a-t-il déclaré à The Pride of London.

« On a presque l'impression de voir jouer deux novices, sauf que l'un a coûté 75 millions de livres sterling et qu'on a beaucoup vanté les mérites de Colwill, à Chelsea mais aussi au niveau international. »

Le prix du potentiel à Stamford Bridge

En misant sur un projet axé sur la jeunesse, Chelsea a dépensé des sommes considérables pour des joueurs comme Fofana, arrivé de Leicester City avec une excellente réputation. Mais les problèmes physiques du Français ont marqué son passage dans l'ouest de Londres et l'ont empêché de trouver le rythme nécessaire pour justifier le montant élevé de son transfert. De même, Colwill est revenu au club avec de grandes attentes après un passage réussi à Brighton, mais il cherche encore ses repères dans une équipe dépourvue de l'encadrement expérimenté que l'on trouve habituellement chez les clubs du top 6.

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L'absence d'un joueur expérimenté expose les jeunes défenseurs. Carragher estime ainsi que Chelsea doit recruter un défenseur central capable de s'imposer s'il espère retrouver les sommets du football anglais. Sans un joueur capable d'organiser le bloc et d'exiger de chacun qu'il assume ses responsabilités, les erreurs individuelles qui ont marqué la saison de Chelsea risquent de se poursuivre.

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À la recherche du prochain John Terry

Getty Images

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Si Fofana et Colwill sont incontestablement talentueux balle au pied et possèdent les qualités modernes recherchées par les entraîneurs qui prônent un jeu offensif, ils n'ont pas encore montré la dureté défensive qui caractérise souvent les meilleures charnières du monde.

Il revient désormais à l'encadrement technique de trouver le moyen d'endurcir le duo actuel ou de retourner sur le marché des transferts pour recruter un joueur plus expérimenté. Miser sur des « novices coûteux » est une stratégie risquée pour un club qui entend remporter des trophées chaque saison. La patience des supporters s'amenuise alors que les erreurs défensives continuent de lui coûter des points.