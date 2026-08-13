Le Néerlandais Marino Pusic, nouveau directeur technique d'Al-Ahli, a arrêté les grandes lignes de ses débuts en Saudi Pro League, à l'occasion du coup d'envoi de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Pusic dirigera Al-Ahli lorsqu'il affrontera Al-Diriyah, ce jeudi, au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la première journée de la Saudi Pro League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que Pusic avait décidé de titulariser le gardien Abdulrahman Al-Sanbi, afin de compenser l'absence du Sénégalais Édouard Mendy.

Mendy est absent d'Al-Ahli depuis la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, en raison de la blessure qu'il avait subie à cette période.

L'entraîneur néerlandais a également décidé de faire confiance à l'ailier portugais Francisco Trincão, arrivé du Sporting Lisbonne, et à l'Arménien Édouard Spertsyan, en provenance du Krasnodar russe, dans le onze de départ.

Trincão remplacera la star algérienne Riyad Mahrez, tandis que Spertsyan jouera à la place de l'Ivoirien Franck Kessié, après le départ des deux stars des rangs d'Al-Ahli lors du mercato estival en cours.

En revanche, « Al-Raqi » sera privé de son milieu de terrain français Enzo Millot, dont Al-Ahli souhaite se séparer durant le mercato estival en cours.

Al-Ahli aspire à entamer le championnat saoudien avec force, afin de reconquérir le titre qui manque à son palmarès depuis son dernier sacre en 2016.