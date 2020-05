Deux nouveaux cas positifs au Covid-19 détectés en Premier League

Les tests au coronavirus effectués en Premier League depuis la semaine dernière ont révélé 8 cas positifs, dont un joueur au moins.

Les responsables de la ont confirmé que deux résultats se sont révélés positifs lors de la dernière série de dépistages de coronavirus effectuée sur les joueurs et membres du staff..

L'organe directrice de l'élite de l' a commencé à déployer des tests généraux sur les joueurs le week-end dernier dans le cadre de son protocole en vue d'une reprise de la saison 2019-2020, interrompue depuis mars en raison de la pandémie. Les premiers tests ont donné six résultats positifs dans trois clubs, confirmant plus tard que deux membres du personnel et un joueur avaient été infectés - le défenseur Adrian Mariappa, qui a ensuite renoncé à son droit à l'anonymat pour parler de sa situation et rassurer les fans.

En vertu du nouveau protocole de la Premier League, toute personne dont le test est positif - un nombre qui est passé à huit avec les dernières données publiées - doit passer sept jours en quarantaine avant de subir un nouveau dépistage et de rejoindre ses coéquipiers pour des entrainements collectifs.

Plus d'équipes

"La Premier League peut confirmer aujourd'hui que le mardi 19 mai, le jeudi 21 mai et le vendredi 22 mai, 996 joueurs et le personnel du club ont été testés pour COVID-19. Parmi eux, deux ont été testés positifs par deux clubs", indique le communiqué de la ligue ce samedi. "Les joueurs ou le personnel du club qui se sont révélés positifs vont désormais s'isoler pendant sept jours. Pour le deuxième tour de tests, le nombre de tests disponibles pour chaque club est passé de 40 à 50. Auparavant, 748 joueurs et membres du personnel des clubs avaient été testés pour COVID-19 les 17 et 18 mai, avec six tests positifs dans trois clubs. Les six testés positifs lors de la première série de tests ne sont pas inclus dans les chiffres du 19 au 22 mai, car ils sont encore dans leur période d'auto-isolement de sept jours. La Premier League fournit ces informations agrégées à des fins d'intégrité et de transparence de la compétition. Aucun détail spécifique sur les clubs ou les individus ne sera fourni par la Ligue et les résultats seront rendus publics après chaque série de tests."