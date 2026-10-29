L’international allemand n’est entré en jeu que mercredi soir, au début de la seconde période, alors que les Bianconeri étaient déjà menés 2-0 par le Genoa. Spalletti a sacrifié le défenseur Federico Gatti pour dynamiser l’attaque.

Woltemade a cherché à participer au jeu et s’est procuré des occasions, mais sans parvenir, une nouvelle fois, à marquer. À quelques secondes du coup de sifflet final, le gardien du Genoa Justin Bijlow a repoussé une tête du joueur de 24 ans.

La presse sportive italienne n’a pas tardé à réagir, alors que Woltemade n’a toujours pas marqué en Serie A. La Gazzetta dello Sport lui a attribué la note de 5,5 et a jugé : « Le géant n’a tout simplement trouvé aucune brèche dans le béton défensif du Genoa. En championnat, il lui manque tout bonnement l’instinct de tueur. Sa belle tête est arrivée bien trop tard pour éviter cette cruelle défaite. »

Le constat de Tuttosport, qui a également donné la note de 5,5 à l’attaquant, a été tout aussi sévère : « Spalletti a fait entrer Woltemade à la pause pour enfin redonner vie à une attaque à la peine. Le résultat a été décevant. Avec Kolo Muani, il forme actuellement un duo qui évite la surface adverse comme le diable l’eau bénite. Les jolies talonnades ne sont d’aucune aide à la Juve quand elle a un besoin urgent de buts. »

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« Grand échalas » : Nick Woltemade essuie de sévères critiques

La capacité de Woltemade à faire la différence faisait déjà débat peu avant le match. L’ancien attaquant italien Marco Borriello s’est montré critique envers l’attaque des Turinois dans un entretien : « La Juventus a actuellement un énorme problème à la pointe de l’attaque. Woltemade est certes un grand échalas doué techniquement, mais son jeu est totalement prévisible. À ce très haut niveau de la première division italienne, l’Allemand manque tout simplement du sang-froid nécessaire. »

La mauvaise passe sportive complique également la situation de l’entraîneur. Après la chute à la huitième place du classement et alors que l’écart avec la tête se creuse, la pression monte sur Spalletti. Selon le quotidien La Stampa, les dirigeants du club étudient déjà de possibles successeurs.

L’ancien entraîneur de la Juve Antonio Conte serait le favori. Outre Stefano Pioli, lui aussi disponible, Didier Deschamps figure également parmi les candidats évoqués. L’homme de 58 ans aurait déjà fait savoir qu’il était prêt à prendre le poste. Deschamps, qui a déjà entraîné les Turinois lors de la saison 2006/07 et qui, il y a un an, avait publiquement qualifié sa démission de l’époque d’erreur, pourrait ainsi retrouver le banc du club quelque deux décennies plus tard.