Partager Suivez GOAL sur Google

Le mandat de Michael Carrick à la tête de Manchester United semble atteindre un point de rupture après une humiliante défaite à domicile contre Bournemouth (3-0). Manchester United envisage de remplacer Michael Carrick par Eddie Howe ou Julian Nagelsmann après cette désastreuse défaite à domicile contre Bournemouth (3-0).

Publicité

La pression monte après la débâcle à Old Trafford

L’atmosphère est devenue délétère à Old Trafford dimanche, les supporters assistant à la déroute de leur équipe face à un Bournemouth d’une efficacité redoutable. Cette défaite marque un nouveau point bas dans ce qui a déjà été décrit comme le pire début de saison de l’histoire du club en Premier League.

Les tensions ont été encore exacerbées par la décision de laisser le capitaine Bruno Fernandes sur le banc pendant toute la rencontre. Ce choix intervient après les critiques publiques adressées par le milieu de terrain à l’approche tactique de son entraîneur dans la semaine. Cette lourde défaite laisse le club à la 16e place, avec un seul point d’avance sur les trois derniers, ce qui suscite une vive inquiétude au sein de la direction.

Des discussions internes sur la situation de l’entraîneur étaient déjà en cours avant le week-end, mais l’ampleur de cette nouvelle débâcle a contraint les dirigeants à accélérer leurs préparatifs. « Il va devenir extrêmement difficile pour Michael Carrick de rester l’entraîneur de Manchester United. C’est le problème auquel le club est confronté », a déclaré Gary Neville dans ses commentaires pour Sky Sports.

Howe et Nagelsmann s’imposent comme les principaux candidats

Si la direction de Manchester United décide de franchir le pas, Eddie Howe et Julian Nagelsmann apparaissent comme les principaux candidats pour prendre les commandes de l’équipe. Les deux entraîneurs sont actuellement disponibles, ce qui permettrait au club d’éviter de verser de coûteuses indemnités à d’autres équipes. Howe est sans poste depuis son départ de Newcastle en juillet et avait auparavant reçu le soutien de Dan Ashworth, ancien directeur sportif. S’il comptait initialement prendre une longue pause, il serait disposé à discuter du poste à Old Trafford. Selon SkySports, Howe est désormais considéré comme le candidat le mieux placé pour ramener de la stabilité.

Publicité Publicité

Nagelsmann représente une autre option de premier plan, après avoir récemment occupé le poste de sélectionneur de l’Allemagne. Ses liens avec Christopher Vivell, responsable du recrutement de Manchester United, noués lors de leur collaboration fructueuse au RB Leipzig, en font un choix logique pour un club qui cherche à moderniser sa structure sportive. Depuis l’élimination décevante de l’Allemagne en Coupe du monde, l’entraîneur de 39 ans cherche un nouveau défi et possède les références tactiques que recherchent les dirigeants de Manchester United.





Prochains matchs CHE Premier League 08:30 MUN

Carragher plaide pour la nomination d’Emery

Malgré l’attention portée à Howe et Nagelsmann, Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool, estime que le club devrait chercher ailleurs. Selon lui, la situation est devenue si délétère que Carrick doit être démis de ses fonctions immédiatement afin de préserver sa réputation. « Carrick doit être démis de ses fonctions dès ce soir, a insisté Carragher. Pas seulement pour le bien de Manchester United, mais aussi pour celui de Carrick. La situation est devenue intenable. » Il a laissé entendre que l’ambiance dans le vestiaire était devenue « malsaine » et que l’entraîneur semblait vouloir qu’on mette fin à son calvaire plutôt que de continuer à diriger un effectif en difficulté.

Le choix privilégié de Carragher pour le poste est Unai Emery, malgré la réussite actuelle de l’Espagnol à Aston Villa. Bien qu’Emery soit, selon certaines informations, attaché à son projet à long terme dans les Midlands, Carragher pense que l’attrait d’un « géant » et la possibilité de connaître enfin le succès en Ligue des champions pourraient le convaincre de partir. Si les décideurs de Manchester United ont évoqué les noms d’Antonio Conte et d’Emery, aucun des deux n’est actuellement considéré comme un favori. La recommandation finale reviendra à Wilcox et au directeur général Omar Berrada, qui devront convaincre Sir Jim Ratcliffe qu’un changement est indispensable pour éviter que la saison ne tourne au désastre total.