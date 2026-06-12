Liverpool a officialisé le départ de ses adjoints Sipke Hulshoff, Ruben Peeters et Giovanni van Bronckhorst, via ses canaux de communication officiels.

Le mois dernier, Slot avait été soudainement limogé par la direction des Reds. Le Néerlandais a terminé cinquième de la Premier League la saison dernière, se qualifiant ainsi pour la Ligue des champions, mais cela s’est avéré insuffisant.

Hulshoff (premier adjoint) et Peeters (responsable de la préparation physique) avaient rejoint les Reds lors de l’arrivée de Slot à l’été 2024.

L’ancien international néerlandais Van Bronckhorst avait rejoint Liverpool l’été dernier pour intégrer le staff de Slot en tant qu’entraîneur adjoint.

« Tout le monde à Liverpool remercie Sipke, Ruben et Gio pour leur dévouement et leur contribution au club et leur souhaite le meilleur pour l’avenir », indique le club sur son site officiel.