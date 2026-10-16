La large victoire obtenue par Trabzonspor à l'extérieur sur le score de 4-2 face au club finlandais du KuPS, en ouverture de la Ligue Europa Conférence, n'a pas été le seul événement à occuper la presse locale : le maillot de la star égyptienne Mohamed Salah s'est transformé en énigme captivante qui a suscité un vaste tumulte.

Après une rencontre où Salah a brillé de manière remarquable, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive pour conduire son équipe à la victoire, les regards se sont déplacés de la pelouse vers les coulisses du vestiaire, et plus précisément vers la fameuse cérémonie de l'échange des maillots.

Qui a remporté le maillot du Pharaon ?

La radiodiffusion publique finlandaise Yle, citée par le site turc "61saat", a mis en lumière une histoire cocasse née d'une question simple posée par les supporters et la presse : quel est le joueur chanceux qui a obtenu le maillot de Mohamed Salah ?

Tout a commencé avec le jeune joueur du KuPS Samuel Pasanen, qui a affirmé que le capitaine de l'équipe, Petri Penninen, était celui qui avait remporté le maillot de la star égyptienne.

Mais la réponse du capitaine n'a fait qu'épaissir le mystère et attiser l'intérêt, puisqu'il a répondu sur le ton de la plaisanterie, avec un sourire malicieux : "Il est peut-être à moi, ou peut-être pas."

Une déclaration ironique qui a alimenté encore davantage les spéculations, avant que le dénouement ne vienne d'un troisième coéquipier.

La surprise : deux maillots et non un seul !

Le joueur du KuPS Akseli Pelvas a révélé toute la vérité, confirmant que le capitaine Penninen avait bien obtenu le maillot de Salah, mais que lui-même avait récupéré un autre maillot de la star égyptienne.

Dans des propos rapportés par le journal finlandais Sanoma, Pelvas a détaillé l'épisode : "Salah avait plus d'un maillot, je crois que nous avons tous les deux pris l'un des maillots qu'il a portés pendant le match."

Avec cette déclaration, le secret a été levé : il est apparu que Mohamed Salah avait utilisé deux maillots différents au cours de la rencontre, et que ceux-ci ont fini entre les mains de deux joueurs du KuPS. Le maillot est ainsi passé du simple souvenir à une histoire racontée dans la presse finlandaise, avec pour héros la star égyptienne qui a volé la vedette sur le terrain comme en dehors.



