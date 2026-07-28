Dans une démarche qui reflète la volonté du club saoudien de NEOM d'investir dans les compétences, le club a confié à son ancien capitaine Ahmed Hegazi une mission administrative de haut niveau, deux jours seulement après l'annonce de sa retraite définitive des terrains, entamant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière footballistique en dehors du rectangle vert.

NEOM a décidé de nommer Hegazi au poste d'adjoint du directeur sportif grec Kyriakos Dourekas, dans une mission axée sur le choix des nouvelles recrues et le renforcement de l'effectif durant le mercato estival en cours, en s'appuyant sur sa vaste expérience dans le football européen et arabe.

Le club a annoncé officiellement cette nomination sur ses plateformes numériques, le communiqué indiquant : « Le parcours d'Ahmed Hegazi au sein du club se poursuit, mais depuis l'extérieur du rectangle vert. Après des années de dévouement, Hegazi entame un nouveau voyage dans la carrière d'un capitaine qui a bouclé son aventure sous les couleurs de NEOM, pour repartir avec passion et une ambition encore plus grande en tant qu'adjoint du directeur sportif. »

Le communiqué a ajouté : « Bienvenue à nouveau chez toi, capitaine Ahmed, et nous te souhaitons plein succès dans ta nouvelle mission », un message empreint d'une reconnaissance manifeste pour ce que l'ancien international a apporté à l'équipe.

Cette nomination représente une continuité naturelle dans la valorisation de l'héritage de Hegazi dans les coulisses du club, après qu'il a joué un rôle central en menant l'équipe vers la montée historique en Roshn Saudi League en 2025, avant de poursuivre avec succès en la conduisant à la huitième place au classement lors de la saison écoulée 2026, un exploit à mettre au crédit de ce club naissant.

Cette démarche s'inscrit dans une tendance croissante chez les clubs saoudiens à recruter d'anciens joueurs à des postes administratifs et techniques, dans le but de tirer parti de leur expérience du terrain et de leur vaste réseau dans le milieu du football, ce qui renforce les chances de réussite sur le marché des transferts et garantit la continuité des projets sportifs ambitieux.