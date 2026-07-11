Deux joueurs manquaient à l’appel lors de la séance d’entraînement des Bleus… Dernière minute concernant Mbappé et Tchouaméni avant le choc contre l’Espagne

À trois jours de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne, les Bleus ont effectué une séance d’entraînement samedi sur le campus de l’université Bentley, près de Boston.

Après sa légère entorse à la cheville subie contre le Maroc en quarts de finale, Kylian Mbappé a pris part à la séance, tout comme Aurélien Tchouaméni.

Le capitaine des Bleus a couru avec les titulaires et a frappé dans le ballon sans difficulté dès qu’il est passé à sa portée, selon RMC.

Seuls William Saliba et Dayot Upamecano ont été écartés de la séance, mais le staff technique a immédiatement précisé qu’il s’agissait d’une simple gestion préventive, sans conséquence pour le duo défensif.

Le défenseur d’Arsenal, qui traîne depuis plusieurs mois des douleurs récurrentes au dos, suit un programme d’entraînement individualisé qui le contraint à alterner les séances avec le groupe.

Les titulaires du quart de finale face au Maroc se sont contentés d’une séance légère sans ballon.

Selon la même source, « Tchouaméni semble très à l’aise dans ses changements de direction, ce qui est rassurant ».

Les Bleus défieront l'Espagne mardi soir à Arlington, près de Dallas, en demi-finale de la Coupe du monde 2026.