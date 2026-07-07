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Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Deux joueurs espagnols manquent à l’appel à l’entraînement… Seront-ils de retour pour affronter la Belgique ?

Espagne vs Belgique
Espagne
Belgique
Coupe du monde
A. Laporte
P. Cubarsi
Espagne
Belgique
É.-U.

Selon un article publié ce mardi, deux joueurs de l’équipe d’Espagne ont manqué la séance d’entraînement préparatoire au quart de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Belgique.

Selon le journal Mundo Deportivo, la sélection espagnole a effectué mardi une séance de récupération au stade Cotton Bowl de Dallas, quelques heures après s’être qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde aux dépens du Portugal.

L'ambiance était très animée, marquée par les sourires, la satisfaction et un enthousiasme débordant après cette victoire arrachée au terme d'un match difficile.

Le seul fait marquant de la séance a été l’absence d’Aymeric Laporte et de Pau Cubarsi sur la pelouse.

 Les deux joueurs sont restés à la salle de musculation, mais la Fédération espagnole se veut sereine quant à leur condition physique.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
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Belgique
BEL

Il s’agissait d’une séance de récupération, comme les autres jours, et les deux défenseurs devraient rejoindre le reste de l’équipe demain, comme d’habitude.

Il ne reste plus que trois séances d’entraînement à l’Espagne pour peaufiner sa préparation en vue du quart de finale face à la Belgique, programmé vendredi prochain.

 La première séance a eu lieu mardi à Dallas, tandis que les deux suivantes se tiendront à Los Angeles, où l’équipe disputera son prochain match de Coupe du monde.

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